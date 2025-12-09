弘塑11月營收5.6億元、年增60% 前11月營收歷年同期新高

弘塑科技（3131）今日公告2025年11月份合併營收新台幣5.6億元，雖月減2%，但比去年同期增加60.14%；今年度累積營收達55億元，年增53.7%，為歷年同期新高。

弘塑表示，11月營運表現與前期相當，整體營收維持穩定。旗下機台代理與化學品銷售動能持續平穩，自製機台需求面維持高檔，訂單轉入認列的節奏與預期相符，使本月營收表現呈現穩健態勢。

展望後市，弘塑表示，因 CoWoS 等先進封裝急單湧現，客戶對相關製程設備需求強勁，為因應大量訂單與預期後續需求，董事會已於 12 月 3 日通過購置新竹市五福段 489 等地號土地案，購置土地預算上限為新台幣 11 億元，面積上限不超過 6,000 坪，每坪單價不超過 18萬5000 元。

公司指出，此次土地取得主要為因應現有廠房面積已不足以支撐快速攀升的訂單需求，並著眼未來長期發展與多角化經營布局，以支持產能擴張與後續設備製造能量提升。未來公司將持續掌握先進製程與先進封裝產業趨勢，加速投入新世代設備開發與服務能力建置，深化與主要客戶的合作關係，以推動整體營運的長期成長動能。

弘塑並自本月8日實施庫藏股，將買回500張自家股票，買回區間1000元到2100元。弘塑今日股價受啟動庫藏股激勵，以1495元作收、上漲50元，漲幅3.46%。