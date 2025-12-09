聖暉11月營收達37.3億元、年增20％ 改寫歷年同期新高

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聖暉董事長梁進利。圖／本報資料照片
無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）今日公布2025年11月合併營收達37.3億元，年增20％，續創歷年同期新高；累計2025年1至11月合併營收達374.3億元，較去年同期明顯成長41％，同步創歷年同期新高水準。

聖暉*指出，受惠於科技事業群與民生事業群持續穩健的接單動能，加上集團高效率的專案執行能力，使半導體、電子零組件、雲端運算及一般民生相關客戶廠務專案皆依進度穩健認列。此外，隨著科技不斷進步以及全球法規要求日趨嚴格，帶動現有廠房的無塵室改造與翻新需求不斷攀升。聖暉*將持續把優良工法、技術與材料導入客戶的建廠專案，同時強化節能系統和資源再利用等設計，有效滿足客戶多元需求，並進一步驅動營運成長動能。

聖暉*表示，為因應客戶的供應鏈轉移與全球化需求，集團持續強化亞洲區布局的完整性，同時積極拓展北美市場版圖。近期董事會已通過在美國設立據點的規畫，未來美國市場將成為聖暉*海外發展關鍵的樞紐。

面對美國市場在專業人才招募、團隊運作效率與跨區域協作等挑戰，聖暉*也啟動多元且具彈性的用才策略: 包括在地招募專業人才、擴大與當地夥伴合作範疇、派遣台灣技術專才進行技術交流與支援，以確保集團海外接單、專案執行與人力資源配置皆能穩定銜接，進一步強化集團整體全球競爭力。

展望本季，聖暉*持正向樂觀看法。全球地緣政治因素推動供應鏈多元化趨勢，半導體、記憶體等產業客戶的擴廠需求仍將維持高檔，有助於推升集團整體在手訂單並保持穩健水準。同時，東南亞與日本等市場的客戶資本支出與擴建案亦持續推進。聖暉*將持續把握這波產業結構轉型的契機，擴大整體業務接單，同時深化專案承攬與執行效能、擴充專業技術與工程施作團隊量能等，為未來營運奠定持續向上成長的動能。

聖暉 營收

