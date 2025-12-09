全家營收／前11月首度突破千億元 單月、累月皆創同期新高

全家（5903）9日公布11月營收94.3億元，年增7.6％；累計前十一月營收1,003.7億元，為首度突破千億元，年增4.2％，單月、累月皆創同期新高。

全家表示，綜觀11月營運表現穩健成長，主要受惠持續展店、線上線下整合操作雙十一商機、氣溫轉涼帶動需求，以及Let's Tea茶金布局升級等動能挹注，令鮮食與一般商品業績皆同步向上。

全家指出，本月掌握降溫商機，泛鮮食推出多款溫暖濃郁型商品，金飯糰以創新吃法與名店聯名為雙主軸，推出便利商店首見的新型態炸飯糰—「和風牛肉咖哩炸飯糰」，以及與稻町家餐廳聯名的「香料咖哩炸雞烤飯糰」，成功帶動飯糰業績向上。

另外，響應國際蔬食日及健康飲食需求，「植覺生活」蔬食系列推出新品，其中好多菜三明治為網友社群熱議商品，帶動三明治年增逾一成；健康志向品牌亦攜手營養師劉怡里開發「補充應援」系列，包含「豐果長纖全麥土司」、「香烤藍尾鱈魚五行餐盒」等品項，推升吐司、便當品類全面成長。

雙十一期間，全家整合線上線下資源，切入冬季鍋物與居家料理需求，推出百項鍋物周邊、名店湯底與食材，並在全家行動購與APP搭配多項販促優惠，同時運用IP聯名策略，攜手《廚神小當家》推出聯名泡麵及加價購商品，帶動冷凍生鮮年增逾五成、蔬菜成長三成好表現，泡麵、調味料等相關商品亦同步成長。

全家今年持續拓點，截至今年11月30日止，全家總店舖數達4,439家，今年淨增門市將超過100家，未來每年目標約150店。

看好茶金商機，旗下茶飲品牌Let's Tea持續布局，攜手製茶龍頭桔揚集團，推出市場首見「智能膠囊茶機」，並運用「AI科技煮茶」、「膠囊封裝保鮮」兩大關鍵技術推出4款現煮精品茶，帶動杯裝茶飲成長超過一成。

展望12月，將掌握冬至、聖誕節、跨年等聚會商機，福袋、年節禮盒、及年菜預購等年節商品將陸續推出，皆可望成為業績成長引擎。