中光電營收／11月34.15億元 月減10.7%、年增6.1%

中光電（5371）9日公告今年11月合併營收34.15億元，月減10.7%，年增6.1%。累計今年前11個月合併營收為355.2億元，與去年同期合併營收359.94億元相較略減1.3%。

中光電影像產品11月合併營收8.4億元，出貨量約5.5萬多台，受惠於Pico Projector等機種出貨增溫，分別較10月大幅成長24%及65%，相較去年同期則分別年增8%及5%。累計今年前11個月合併營收85.81億元，合併出貨量約55.6萬台，分別較去年同期減少26%及30%，主要受到對等關稅與匯率波動影響整體需求所致。展望12月，在客戶訂單增加帶動下，預估影像產品出貨量將較11月持續成長。

節能產品11月合併營收17.93億元，較10月及去年同期分別成長3%及11%，主要為TV及Monitor機種需求增加帶動。11月大尺寸TV/PID營收為4.97億元，月增4%；Monitor產品營收為3.89億元，月增6%；NB機種營收約6.09億元，與10月份相當；Tablet機種營收約0.78億元，月增14%。

11月節能產品整體出貨量約271萬片/台，較10月及去年同期分別成長4%及15%。累計2025年前11個月節能產品合併營收172.92億元，與去年同期相當；出貨量約2,788萬片/台，則較去年同期成長3%。展望12月，各主要產品線機種需求皆可望增加，預估節能產品合併出貨量將較11月份成長。