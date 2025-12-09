興櫃股后威聯通22日掛牌、抽中可賺21.1萬元 這3檔新股紅包也逾萬

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

新股抽籤一波波，12月10日將有4檔新上市櫃公司要辦理公開申購，包括興櫃股后及銅板承銷價的公司，以9日興櫃收盤價格估算，中籤報酬率低的也有32.75%，高的則有66.38%，獲利超過1萬元。其中，興櫃股后威聯通（7805）承銷價558元，若是抽中，可望大賺21.1萬元，報酬率37.81%。

年底前趕掛牌的公司不斷，12月以來陸續有新股公開申購，給投資人賺新股紅包的機會，12月10日至13日， 將有4家公司同步啟動抽籤作業，包括3家上櫃股， 1家上市股，抽籤日期同時為12月16日，掛牌日則是12月22日。

興櫃股后、網路儲存伺服器（NAS）廠威聯通是威強電（3022）旗下，將掛牌上櫃，承銷價暫定558元，承銷張數607張，以9日興櫃收盤價769元計算，若是抽中，可望獲利21.1萬元， 報酬率37.81%。

傑霖科技（8102）也將在12月22日掛牌上櫃， 承銷價暫定53.1元，承銷張數459張，以9日興櫃收盤價71.5元計算，若是抽中，可望獲利1.84萬元， 報酬率34.65%。

能率亞洲（7777）預計12月22日掛牌上櫃， 承銷價暫定18元，承銷張數2,700張，以9日興櫃收盤價29.95元計算，若是抽中，可望獲利1.195萬元， 報酬率66.38%。

驊陞（6272）預計12月22日掛牌上市， 承銷價暫定40元，承銷張數2,048張，以9日興櫃收盤價53.1元計算，若是抽中，可望獲利1.31萬元， 報酬率32.75%。

興櫃 股后

