環球晶上半年每股配息2元 SOI晶圓啟動測試

環球晶圓(6488)今日召開董事會，通過2025年上半年度以資本公積發放現金股利案。2025年上半年純益6.56元，董事會決議由資本公積配發每股2元現金股利，合計配發金額9.56億元。其中，自資本公積所配發的現金股利屬免稅項目，有助提高股東的實際收益。除息基準日訂為2026年1月7日，股利發放日為2026年1月30日。

環球晶今日公布步公告11月合併營收47.12 億元，月增9.97%，年減7.94%；母公司中美晶11月合併營收為62.75億元，月增4.23%，年減0.14%；中美晶集團關聯企業宏捷科11月合併營收為4.2億元，呈現連十月成長，表現亮眼；台特化11月合併營收2.72億元，創歷史同期新高；朋程11月合併營收5.50億元。

環球晶表示，公司穩步推進全球擴產計畫，並在AI、先進封裝與高效運算需求帶動下，對焦市場趨勢，提升歐、美、亞三大洲的產能布局與供應彈性，並陸續收穫成果。歐、美、亞三大洲主要擴產據點皆已進入送樣驗證階段。

其中亞洲方面，日本宇都宮廠新建12吋磊晶晶圓產線成功拉升產能並屢創新高，主要客戶幾乎全數完成驗證，高階產品評估按計畫進行，並提前獲得15億日圓政府補助，強化後續擴產動能。

歐洲義大利諾瓦拉廠全新12吋晶圓廠FAB300已開始送樣並小量出貨，具完整一貫製程能力，預計自2026年起逐步提升營收，政府補助並將隨著 FAB300 的建廠與量產節奏持續推進。美國德州旗艦新廠（GWA）因應在地供應鏈需求，持續加速進行產品驗證、逐步放量。

至於備受關注的SOI（Silicon-On-Insulator）晶圓，是矽光子技術的關鍵材料，可大幅降低訊號耗損並提升速度與能效，適用於高速傳輸與 AI 時代所需的資料中心與高效能運算（HPC）應用。

環球晶美國密蘇里工廠為全美唯一12吋SOI晶圓研發與製造基地，今年已啟動試產，計畫於2026年量產，訂單能見度度相當明朗。環球晶圓具備獨立且完整的 SOI 技術平台，相關產品均使用自主研發技術並通過主要客戶認證，可提供垂直整合的「美國製造」SOI 解決方案，以支援高速成長的矽光子與 AI 應用需求。

環球晶並表示，公司的氮化鎵（GaN）產線持續維持滿載，受惠於高效電源轉換、資料中心、工業自動化、車用電源與快充等應用需求，訂單能見度已延伸至 2026 年。公司也規畫擴增約三成產能，以因應新世代高能效材料的長期需求。至於碳化矽（SiC）價格仍承壓，環球晶強調產業已逐步復甦。SiC 在電動車、能源與工控等高能效應用中具長期策略性地位，公司將依市場節奏調整布局與產品研發藍圖，以強化關鍵材料供應能力。