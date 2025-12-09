環球晶上半年每股賺6.56元 董事會通過配發2元免稅現金股利

矽晶圓大廠環球晶（6488）9日董事會通過2025年上半年股利案，上半年每股稅後盈餘6.56元，將以資本公積配發每股2元現金股利，合計約9.56億元，且屬免稅股利，有利提高股東實拿收益；除息基準日訂於2026年1月7日，股利發放日為1月30日。

營運表現方面，環球晶11月合併營收47.12億元，月增9.97%，年減7.94%；累計前十一月合併營收為550.9億元，年減3.58%。母公司中美晶（5483）11月合併營收62.75億元，月增4.23%；累計前十一月合併營收為709.8億元，年減2.72%。集團關聯企業宏捷科（8086）已連十月營收成長，台特化（4772）改寫歷史同期新高，顯示整體供應鏈動能仍在。

展望後市，公司強調，全球擴產布局已在歐、亞、美三洲陸續收割。日本宇都宮12吋磊晶新產線屢創新高並提前取得15億日圓補助；義大利諾瓦拉FAB300已開始送樣、小量出貨，預計自2026年起挹注營收；美國德州GWA新廠加速產品驗證與放量。美國密蘇里12吋SOI晶圓基地已啟動試產，規劃2026年量產，鎖定矽光子與AI/HPC需求。

在化合物半導體方面，GaN產線維持滿載、訂單能見度已看到2026年，公司並規畫擴產約三成，以卡位新世代高能效電源市場；SiC雖仍面臨價格壓力，但復甦訊號漸顯。環球晶表示，將在審慎財務紀律下持續推進全球產能與在地供應能力，強化抵禦匯率及地緣風險的韌性，為股東創造長期穩健報酬。