漢測營收／11月年增80.2% 累計21.33億元年增51.08%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

漢民測試（7856）9日公布今年11月營收為2.12億元，月減32.19%、年增80.20%；累積今年前11個月營收21.33億元，較去年同期成長51.08%。

公司表示，11月營收年增主因係探針卡與耗材、工程服務，以及客製化產品與代理設備三大業務同步成長，顯示公司營收增長具備廣度與均衡性。

依據調研機構GII報告指出，2.5D/3D先進封裝市場規模至2030年將擴大至341億美元。隨著產業加速擴產、AI與HPC晶片測試需求持續升溫，半導體測試服務市場規模穩健放大。

公司表示，先進製程微縮與封裝架構複雜化，使測試需求快速朝向高頻、多通道、低雜訊與高速傳輸等高門檻方向演進，更進一步推升市場對具高度彈性、可支援客製化測試設備的需求，漢測亦因此受惠。

在此背景下，漢測指出，公司以整合探針卡、測試模組與工程技術服務的一站式能力，成為市場上少數能提供完整客製化測試方案的業者。

漢測不僅能依不同產品特性提供系統化客製支援，更在測試效率、量測精度、與在地即時工程服務方面建立差異化優勢，強化其在 AI 與高速晶片測試領域的策略地位，持續擴大高附加價值業務比重。

