NAS大廠威聯通申購開跑 抽中一張賺20.6萬元
儲存、網通及AI運算整合解決方案供應商威聯通（7805）將於12月10日開始公開申購，公開申購股數計607張，公開申購承銷價暫定為558元，將於12月10日至12月12日為期三天的申購日，12月16日將公開抽籤。以9日收盤價764元來計算，潛在價差高達20.6萬元。
威聯通成立於民國93年3月11日，自成立以來專注於資料儲存、網路通訊與智慧應用整合，以自主研發的作業系統與軟硬體平台，打造涵蓋「從端點到雲端」的完整資料基礎架構。公司長期耕耘全球市場逾二十年，已成為全球極少數同時具備儲存、網通、AI運算整合能力的品牌，並在中高階網路儲存伺服器（NAS）、企業網通等領域建立明確競爭優勢。
威聯通114年前三季營業收入45.96億元，稅後淨利9.32億元，毛利率56%，每股純益（EPS）達30.84元。近三年營運穩健成長，產品組合持續朝高附加價值領域優化，展現長期獲利動能。
展望未來，威聯通將持續強化「儲存、網通與智慧運算」三大領域的先進研發與市場布局，結合雲端與地端的創新應用，推動產業邁向智慧化、永續化的營運模式，成為引領企業資料基礎建設升級的關鍵推動者，並以穩健成長與長期創新為基石，持續為股東、客戶與夥伴創造長遠價值。
