王座營收／11月1.6億元、年增38.76% 累計16.02億元創同期新高

王座（2751）9日公告2025年11月合併營收達1.6億元，較去年同期成長38.76％，連續9個月單月合併營收呈現年增走勢；累計前11個月合併營收16.02億元，年增27.33％，維持雙位數成長，創歷史同期新高表現。

王座說明，受惠於公司持續擴張營業版圖，今年透過併購方式取得「養心餐飲」51%股權及代理「雞三和」品牌，使公司旗下品牌數成長至9個，同時今年以來旗下品牌持續擴張展店，全台直營門市達67家，隨著規模經濟效益逐步顯現，帶動整體業績穩健成長，推升累計1-11月併營收創歷史同期。

展望後市，王座持審慎樂觀態度，12月受惠於百貨年底檔期促銷、聖誕節慶消費，以及企業部門聚餐及家庭、朋友年末團聚需求湧現，帶動百貨商場消費人潮。加上普發一萬元現金可望提升消費者外食預算，進一步推升公司旗下中價位餐飲品牌的客單價，再添公司營收成長動能，全年合併營收維持雙位數成長可期。

在展店布局方面，王座看好台灣蔬食市場持續成長，推出全新小坪數品牌「養心mini」，跳脫以往養心茶樓的大坪數、多品項模式，預計於2026年第1季進駐美食街櫃位，並導入集團標準化與系統化流程，以小坪數、集中品項、個人化套餐模式擴大客群創造高績效。同時，海外市場也持續拓展，旗下「段純貞」、「京都勝牛」品牌將透過海外再授權加速布局，擴大國際版圖。

王座進一步表示，除了持續擴張市場版圖外，公司亦看重單店營業額的提升，因此積極經營會員系統，目前已累積81萬會員數，貢獻了集團平均37.1%的業績，形成穩定的營收基礎。另外公司亦定期推出新品與聯名IP，提高消費者到店頻率與提高知名度。

未來，公司將持續以直營、加盟與海外再授權的多元營運模式建構事業版圖：以中價位品牌為主軸，每年維持8至10家展店速度，並預計每二至三年透過代理、自創或併購方式引進新品牌，進一步擴大營運規模，同時經營會員系統與強化單店營運體質，建築多角化營運策略，持續擴大集團營運規模。