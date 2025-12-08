快訊

日本青森縣外海發生規模7.6地震！日本氣象廳：震源深度50公里

永別了安西教練 官方證實「灌籃高手」知名聲優過世

三地集團董座交保失敗 籌不到2.2億求降價…法官冷回「你們集團很大」

東研信超營收／11月0.81億元創歷年同期新高 拚全年營收創新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

專業電子檢測廠商東研信超（6840）8日公告2025年11月合併營收達0.81億元，年增19.6%，創歷年同期新高。

該公司說明，受惠龜山二廠AI伺服器檢測業務開始貢獻營收，同時AI功能應用開始實現，亦帶動系統廠陸續啟動NB/PC等邊緣裝置新案，挹注東研信超11月淡季衝破8,000萬元，單月營收創下歷年同期新高，累計前十一月營收為8.2億元，年增5.9%。

東研信超提到，龜山二廠10米法電波暗室於9月份取得資格並正式啟用，專門檢測於大型AI伺服器整機與周邊設備液冷機（CDU）、電源機櫃模組（PSU）、電池備援模組（BBU），近期已陸續通過初期測試瓶頸，案件檢測效率與周轉率漸入佳境，由於AI伺服器檢測規格難度高、項目複雜且時數長，營收比重持續提升，以目前接單排程來看，12月可望延續其動能，2025全年營收可望挑戰新高表現。

此外，隨著AI應用落地實現，帶動邊緣裝置需求，各大系統廠亦陸續推出新一代硬體架構，加上遞延的CPU到貨，大量新開NB/PC機種，推升東研信超既有檢測業務，部分測試排程已達2026年第1季末，未來將視接單量適度加班因應。

展望2026，AI競賽全面升溫，CSP（雲端服務供應商）與系統廠的軍備競跑將加速各產業導入AI應用，Google亦推出自行研發設計TPU（張量處理單元，Tensor Processing Unit）晶片，推動伺服器與周邊設備持續進化，具備AI功能之邊緣裝置亦將成為市場新主流，東研信超已完整布局AI世代所需檢測量能與技術，拉開與同業的實力差距，穩健推動集團邁向下一階段營運成長向上。

AI 營收

延伸閱讀

就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力

龜山消防分隊前進自強國小 教學童防範一氧化碳中毒

台V橘攸奈挑戰TRPG跑團「一杯恐懼」 模組作者12/28現身臺灣線上講座

AES擁題材 兩檔電力強

相關新聞

勤凱11月營收再創歷史新高 宣布銀膏產品漲價

因應原料產品上漲，電子材料大廠勤凱（4760）通知下游客戶調漲銀膏系列產品報價，加上出貨順暢，激勵 11月營收1.94億...

閎康營收／11月4.88億元 月增1.17%、年增14.19%

半導體檢測大廠閎康（3587）8日公布11月營收為新台幣4.88億元，年增14.19%，月增1.17%；累積前十一月營收...

漢達生技預計12月23日掛牌上櫃 競拍底價72.33元

新藥公司漢達生技預計今年12月23日重新掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷程序，辦理現金增資發行新股1萬1200張，其中800...

意德士上月業績月增5% 竹陞+3%

半導體製程設備零組件暨耗材供應商意德士（7556）昨（7）日公告11月合併營收6,478萬元，為同期最佳，月增5.3%，...

高鋒進擊先進封裝檢測

高鋒（4510）開發的CoWoS先進封裝檢測設備將對標鴻勁，拚後發先至，和大集團總裁沈國榮昨（7）日表示，規劃明年4月將...

櫃買赴星招商 反應熱

櫃買中心（Taipei Exchange）12月3日至5日與富邦證券，偕同八家上櫃公司於新加坡舉辦「2025 Taiwa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。