東研信超營收／11月0.81億元創歷年同期新高 拚全年營收創新高

專業電子檢測廠商東研信超（6840）8日公告2025年11月合併營收達0.81億元，年增19.6%，創歷年同期新高。

該公司說明，受惠龜山二廠AI伺服器檢測業務開始貢獻營收，同時AI功能應用開始實現，亦帶動系統廠陸續啟動NB/PC等邊緣裝置新案，挹注東研信超11月淡季衝破8,000萬元，單月營收創下歷年同期新高，累計前十一月營收為8.2億元，年增5.9%。

東研信超提到，龜山二廠10米法電波暗室於9月份取得資格並正式啟用，專門檢測於大型AI伺服器整機與周邊設備液冷機（CDU）、電源機櫃模組（PSU）、電池備援模組（BBU），近期已陸續通過初期測試瓶頸，案件檢測效率與周轉率漸入佳境，由於AI伺服器檢測規格難度高、項目複雜且時數長，營收比重持續提升，以目前接單排程來看，12月可望延續其動能，2025全年營收可望挑戰新高表現。

此外，隨著AI應用落地實現，帶動邊緣裝置需求，各大系統廠亦陸續推出新一代硬體架構，加上遞延的CPU到貨，大量新開NB/PC機種，推升東研信超既有檢測業務，部分測試排程已達2026年第1季末，未來將視接單量適度加班因應。

展望2026，AI競賽全面升溫，CSP（雲端服務供應商）與系統廠的軍備競跑將加速各產業導入AI應用，Google亦推出自行研發設計TPU（張量處理單元，Tensor Processing Unit）晶片，推動伺服器與周邊設備持續進化，具備AI功能之邊緣裝置亦將成為市場新主流，東研信超已完整布局AI世代所需檢測量能與技術，拉開與同業的實力差距，穩健推動集團邁向下一階段營運成長向上。