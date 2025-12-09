快訊

醣聯抗體藥訂單 到手

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

醣聯 （4168）昨（8）日宣布，與日本東京科學大學及Change Cure簽署抗體藥製造委託服務協議，將委託醣聯製造CC001 （Anti-HMGB1單株抗體）之臨床試驗用藥、並協助在日本申請治療大腦退化性疾病─前額葉顳葉變性症（FTLD）的臨床1/2a期試驗。

醣聯表示，本次合作將使該公司自相關的製造服務中獲得委託開發與生產之營收，進一步強化公司在國際抗體醫療領域的布局。

醣聯具備完整的抗體藥物開發與製造能力，自主開發的ADC抗體新藥GNX1021、與生物相似藥SPD8持續穩健推進，其中抗體製程均由醣聯獨立完成，並成功轉移至美國、日本與台灣之製藥廠（CMO）進行商業化規模之製造，展現穩定且高度再現性。

