大江攜藥妝日商 攻三領域

大江生醫（8436）近日與日本大型藥妝品牌簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在機能性保健食品、高階美容科技配方與跨境市場推廣領域展開深度合作，業內指出，大江未來三年營運成長動能值得期待。

大江生醫董事長林詠翔昨（8）日表示，大江現階段主要投入差異化產品，全力投入開發市場上做不出、模仿不來的高價值配方與技術，這正是大江能維持並提升毛利率的關鍵。

大江表示，11月營收因受到美國主要客戶因感恩節長假調整物流節奏影響，使部分訂單自11月遞延至12月，遞延出貨已於12月如期補上，第4季整體展望依舊維持正向。

大江自1980年代成立以來，歷經食品代工、機能食品研發、ODM技術深化、全球化接單等階段，已從單純的製造型企業轉型為研發驅動的營養科技公司。近十年，大江積極進行產線自動化、AI品質檢測、智慧倉儲導入，使整體生產效率與良率顯著提升；同時深耕北美、日本、東南亞等海外市場，成為多家國際品牌指定研發合作夥伴，儼然已具備「技術平台＋全球供應鏈」的形態，並逐漸邁向亞洲前段班的營養科技企業。

從大江第3季季報觀察，毛利率較去年同期改善，主因產品組合提升、高附加價值品項占比增加，加上AI智慧製造使生產效能提升，使大江在面對國際客戶時具備更高競爭力。