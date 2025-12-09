聽新聞
緯軟11月營收月增7.2% 凡甲增3.3%
緯軟（4953）受惠互聯網、半導體及AI業務需求，帶動11月營收衝上10.76億元，創新高，月增7.23%，年增18.05%；前11月營收104.31億元，已超越去年全年總和，年增11.53%，全年營收將續創新高紀錄。
展望後市，緯軟預期，本季營收可望再創高，2026年營運成長動能將延續。
【記者蕭君暉／台北報導】連接器廠凡甲（3526）昨（8）日公布11月營收3.61億元，創同期新高，月增3.39%，年增20.05%；前11月營收35.28億元，年增22.76%。
凡甲在伺服器的客戶包括Google、亞馬遜、Meta與微軟等四大雲端服務供應商（CSP），以及大陸的阿里巴巴、騰訊與百度等。
