矽科宏晟將上櫃 展望正向

矽科宏晟（6725）總經理柯燦塗昨（8）日表示，公司深耕高科技產業製程化學品供應系統，提供設備、工程與維運服務三大類。矽科宏晟今年營運可望創新高，在半導體客戶海內外大擴廠下，明年營運展望正向，海外市場訂單將是主要成長動能。

矽科宏晟今天將舉行上櫃前業績發表會，柯燦塗說，矽科宏晟是日本關東化學與台灣宏晟跨國合資的企業，傳承關東化學的技術，並推進到5奈米及3奈米以下先進製程。他表示，深耕IC、光電、封測、太陽能等領域，在高精密度、高潔淨度的系統整合能力有領先優勢，主要客戶為國際一線大廠，並已進入多家龍頭業者核准供應商名單（AVL）。

矽科宏晟承襲日本關東化學40年化學供應設備經驗與台灣宏晟科技20年自動化監控技術，並發展自家系統設計及研發團隊，以支援先進製程／封裝建廠。