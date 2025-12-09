快訊

矽科宏晟將上櫃 展望正向

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

矽科宏晟（6725）總經理柯燦塗昨（8）日表示，公司深耕高科技產業製程化學品供應系統，提供設備、工程與維運服務三大類。矽科宏晟今年營運可望創新高，在半導體客戶海內外大擴廠下，明年營運展望正向，海外市場訂單將是主要成長動能。

矽科宏晟今天將舉行上櫃前業績發表會，柯燦塗說，矽科宏晟是日本關東化學與台灣宏晟跨國合資的企業，傳承關東化學的技術，並推進到5奈米及3奈米以下先進製程。他表示，深耕IC、光電、封測、太陽能等領域，在高精密度、高潔淨度的系統整合能力有領先優勢，主要客戶為國際一線大廠，並已進入多家龍頭業者核准供應商名單（AVL）。

矽科宏晟承襲日本關東化學40年化學供應設備經驗與台灣宏晟科技20年自動化監控技術，並發展自家系統設計及研發團隊，以支援先進製程／封裝建廠。

日本 科技 先進製程

相關新聞

元太11月合併營收月增6.7% 新產線熱轉

元太昨（8）日公告11月合併營收達22.93億元，月增6.7%，年減24.9%，累計今年前11月合併營收335.42億元...

光洋科11月營收月增14%

光洋科（1785）昨（8）日公告11月營收38.16億元，創新高，月增14.07%，年增26.39%，前11月營收353...

鈊象11月每股稅前賺4.33元

遊戲股王鈊象（3293）昨（8）日公告自結11月稅前盈餘12.21億元，創新高，單月每股稅前盈餘4.33元，優於10月每...

弘塑將買500張庫藏股

半導體設備商弘塑（3131）昨（8）日公告，將從今（9）日起的兩個月內，買回上限500張庫藏股，每股買回區間價為1,00...

緯軟11月營收月增7.2% 凡甲增3.3%

緯軟（4953）受惠互聯網、半導體及AI業務需求，帶動11月營收衝上10.76億元，創新高，月增7.23%，年增18.0...

