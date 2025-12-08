勤凱11月營收再創歷史新高 宣布銀膏產品漲價

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
勤凱董事長曾聰乙。圖／本報資料照片
因應原料產品上漲，電子材料大廠勤凱（4760）通知下游客戶調漲銀膏系列產品報價，加上出貨順暢，激勵 11月營收1.94億元，月增2.85%、年增36.36%，連續第三個月創下歷史單月新高，第4季營收不僅有望季增雙位數，還有望突破5億元、再創單季新高。

勤凱副董事長莊淑媛表示，國際銀價在過去三個月上漲約逾三成，主要原料價格明顯波動後，銀膏系列產品已依國際銀價變動進行連動調整，陸續與客戶展開協商，下游也接受產品全新報價下，有助產業鏈健康發展。

勤凱連續第三個月寫下歷史單月新高後，累計前11月營收17.1億元，年增24.38%，已逼近2021年全年總和，今年營運表現穩健。雖12月因客戶年終盤點，拉貨動能略微下滑，但整體4季整體仍亮眼。勤凱第3季受惠新台幣匯率回穩，毛利率回升至22%，每股純益EPS為2.22元，創下單季歷史新高，累積前三季EPS為4.61元，則為歷史同期次高。

為擴大營運規模，公司已公告於高雄市大寮區取得不動產1.12億元，取得497坪土地，以便未來擴張之用。

另外，積極搶進的新材料領域，其中，新開發先進封裝COWOS、無人機天線等散熱材料TIM1散熱膏（Thermal Interface Material 1，熱介面材料），在送樣予客戶驗證後，目前陸續獲得反饋。隨著相關產品推進至後續應用階段，預期為公司帶來新的營運動能，強化未來成長基礎。

閎康營收／11月4.88億元 月增1.17%、年增14.19%

半導體檢測大廠閎康（3587）8日公布11月營收為新台幣4.88億元，年增14.19%，月增1.17%；累積前十一月營收...

漢達生技預計12月23日掛牌上櫃 競拍底價72.33元

新藥公司漢達生技預計今年12月23日重新掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷程序，辦理現金增資發行新股1萬1200張，其中800...

意德士上月業績月增5% 竹陞+3%

半導體製程設備零組件暨耗材供應商意德士（7556）昨（7）日公告11月合併營收6,478萬元，為同期最佳，月增5.3%，...

高鋒進擊先進封裝檢測

高鋒（4510）開發的CoWoS先進封裝檢測設備將對標鴻勁，拚後發先至，和大集團總裁沈國榮昨（7）日表示，規劃明年4月將...

櫃買赴星招商 反應熱

櫃買中心（Taipei Exchange）12月3日至5日與富邦證券，偕同八家上櫃公司於新加坡舉辦「2025 Taiwa...

