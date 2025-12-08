元太營收／11月22.93億元 月增6.7%、年減24.9%

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

元太（8069）8日公告今年11月合併營收22.93億元，月增6.7%，年減24.9%，累計今年前十一個月合併營收335.42億元，年增16.4%。

元太董事長李政昊日前在法說會中指出，元太今年前三季已超前達成營運目標，第4季將如上季法說的預期，營收會略為下滑。他並開玩笑指出，元太今年已經可以提早放感恩節及耶誕假期。

李政昊表示，隨著元太近年加大資本支出力道，新建的產線將陸續挹注營運，他樂觀展望未來三年，元太將交出營收及獲利逐年創新高的好成績。元太並宣布，受惠於本業獲利穩健成長與良好的資金運用，元太資產規模已跨越千億元的里程碑。

元太今年第3季稅後純益42.28億元，季增42.3%，年大增110.8%；每股稅後純益3.67元，獲利雙雙來到史上單季次高。

累計今年前三季毛利率56.51%，年增8.64個百分點；稅後純益93.96億元，年增75.8%；每股稅後純益8.17元。獲利表現已雙雙賺贏去年全年度的88.67億元，及7.75元的EPS。確立今年營運及獲利將再創新紀錄。

