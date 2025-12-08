上洋營收／11月3.73億元 月減2.66%、年增24.92％

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
上洋產業取得法國Duralex強化玻璃餐具獨家代理權，擴大多元生活產品布局。公司提供

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋產業（6728）8日公布11月營收3.73億元，月減2.66%，年增24.92％；累計前十一月營收41.9億元，年增33％。

上洋指出，11月在商用空調與專案穩健交付下，商用空調業務維持穩定發展，商用洗衣事業亦延續既有成長步調，持續為整體營運提供支撐。

此外，家用空調則因進入傳統淡季，加上終端消費力道轉弱、六都房市交易量再創八年新低，以及關稅議題使終端用戶對耐久財消費意願趨於觀望，整體家電需求較為保守。

上洋表示，短期家用空調市場氛圍仍偏審慎，將持續觀察房市環境、景氣與政策變動對終端需求的影響，也將依市場狀況適時調整產品組合與通路策略，以維持營運彈性並穩健應對後續變化。

而商用洗衣事業在生活剛性需求支撐下亦維持穩定動能，其中「RIV精緻洗衣」受惠於換季洗衣需求提升及周年慶效益，單月營收較上月成長兩成，顯示品牌推廣策略成功獲得市場回應。

海外市場方面，上洋進一步表示，公司持續推進東南亞布局，目前越南已於胡志明市、峴港及河內設立直營門市，並持續進行新據點的可行性評估。未來也將持續向美、澳、歐洲等國擴大市場版圖，帶動海外洗衣業務規模持續成長。

另外，上洋近日正式取得法國經典強化玻璃餐具品牌「Duralex」台灣獨家代理權，並規劃透過上洋既有銷售通路市場延伸觸及，以期在多元產品布局下提升營運的抗風險能力。

為迎接Duralex在台上市擴大營運，上洋於4日至7日在台北 PPP時尚藝文空間舉辦「《收藏／日常》Duralex光影共創藝術展」，透過光影、色彩互動，沉浸式體驗以玻璃為媒介的視覺饗宴，讓消費者能更近距離感受其獨特、簡約設計所展現的品牌魅力。

