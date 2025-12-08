鈺緯法說會／大尺寸醫療顯示器營收拚年增80% 超音波顯示器為明年重點

鈺緯（4153）8日舉行法說會，總經理劉淑琪指出，2026年成長動能將由兩大方向推進，包括新機種正式放量與標準品布局持續擴張。其中，大尺寸醫療顯示器需求強勁，營收可望較今年成長80%；27吋OLED超音波顯示器已於本月開始少量出貨，預計明年3月進入量產階段，成為明年最重要的新品貢獻。公司也持續推進Medical HMI 21.5吋、23.8吋等標準品，從過去以OEM為主，逐步轉向由標準化產品擴大醫療顯示市占率，期望透過產品組合升級帶來更長線的營收動能。

劉淑琪指出，鈺緯後續發展策略將聚焦四個方向，包括深化既有客戶經營、擴大醫療顯示器ODM市占、整合集團研發與製造能量，以及提供醫療場域整合方案。公司已與客戶從機種設計階段即共同合作，提升客製化與設計彈性。今年55吋與65吋大型顯示器量產後，客戶端已自7月起正式裝機，今年預計貢獻320萬美元，明年目標上看600萬美元。鈺緯近兩年亦由大尺寸醫療用顯示器延伸至OLED超音波顯示器，並於上周醫療展首次展出32吋Mini LED輸出顯示器，展現產品線多元化布局。

標準品方面，Medical HMI（21.5、23.8吋）及15.6吋Type-C產品已開發完成，32吋Mini LED與43、55、65吋外科手術顯示器FHD／4K系列也同步推進，公司將藉由標準化產品改善供應效率，並結合集團資源強化交期彈性。

財務方面，鈺緯今年前三季合併營收6.39億元，與去年同期持平；惟受部分客戶舊機種進入生命周期結束影響，新舊機種銜接使營收暫受壓抑。前三季營業淨利較去年同期減少約14%，主要因第3季客戶延遲付款，公司依規定提列費用；該筆帳款已投保應收帳款保險，待理賠後將可回轉。公司表示，有信心2025年全年營收將優於去年。

就市場區域來看，2025年前三季美洲占比44%、歐洲占37%，合計超過八成；公司正加速布局日本市場，期望成為歐美以外第三個成長支柱。關稅風險方面，目前醫療顯示器列入對等關稅清單，短期影響有限。

整體而言，匯率仍為毛利率主要變數，公司表示，美元若平均貶值1%，毛利率將下滑約 0.4%。今年第3季美元平均匯率29.6元，對應毛利率26%，公司將視情況採取避險策略。