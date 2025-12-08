快訊

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「5.5餘震」

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

粉絲錯愕！峮峮無預警退出「飢餓遊戲」 製作單位道歉曝原因

世紀與斐成每股33.525元收購萬年清 折價42%

中央社／ 台北8日電

上曜集團旗下世紀民生科技與斐成開發董事長張祐銘宣布，以每股33.525元收購工業廢水處理設備大廠萬年清，預定最低收購數量為939.6萬股、約45%股權，最高收購數量為1357.2萬股、約65%股權。

以萬年清5日收盤股價58.5元計算，折價率約42.7%；收購期間為12月10日至12月29日止，收購金額將花約新台幣3.15億至4.55億元。

張祐銘今天召開重大訊息記者會表示，完成收購後，萬年清仍維持上櫃，並納入世紀民生合併報表。

談到收購萬年清的想法，張祐銘說，隨著AI進入軍備競賽，水資源風險已從民生議題升格為「產業生死線」，不同於電力可跨區輸送，水資源具有在地僵固性，「沒有水，資料中心就得關停」，將比純科技股更具發展性。

他表示，此次由世紀與斐成聯手提出公開收購案，象徵上曜集團透過併購深化環保工程與半導體供應鏈布局，強化未來成長基礎。萬年清為工業廢水及有機廢氣處理的專業廠商，近年受惠半導體先進封裝產能擴張，已取得多張重要訂單，未來除了延續半導體需求外，更看好台灣廢水處理升級與廚餘能源化市場的成長潛力。

他說，併購完成後，萬年清技術將導入集團內開發的智慧建案及世紀民生的保健品智慧工廠。透過「世紀民生的AI運算」、「斐成的場域建設」、「萬年清的水資源治理」三方整合，集團將具備輸出AI綠色園區統包方案能力，期望搶攻台商回流及東南亞設廠的龐大商機。

半導體 水資源

延伸閱讀

穎崴營收／11月6.25億元 年增43.54%

台積電先進封裝大爆單 加速擴產及委外…帶旺弘塑、萬潤等設備鏈

台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家

高鋒進擊先進封裝檢測

相關新聞

勤凱11月營收再創歷史新高 宣布銀膏產品漲價

因應原料產品上漲，電子材料大廠勤凱（4760）通知下游客戶調漲銀膏系列產品報價，加上出貨順暢，激勵 11月營收1.94億...

閎康營收／11月4.88億元 月增1.17%、年增14.19%

半導體檢測大廠閎康（3587）8日公布11月營收為新台幣4.88億元，年增14.19%，月增1.17%；累積前十一月營收...

漢達生技預計12月23日掛牌上櫃 競拍底價72.33元

新藥公司漢達生技預計今年12月23日重新掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷程序，辦理現金增資發行新股1萬1200張，其中800...

意德士上月業績月增5% 竹陞+3%

半導體製程設備零組件暨耗材供應商意德士（7556）昨（7）日公告11月合併營收6,478萬元，為同期最佳，月增5.3%，...

高鋒進擊先進封裝檢測

高鋒（4510）開發的CoWoS先進封裝檢測設備將對標鴻勁，拚後發先至，和大集團總裁沈國榮昨（7）日表示，規劃明年4月將...

櫃買赴星招商 反應熱

櫃買中心（Taipei Exchange）12月3日至5日與富邦證券，偕同八家上櫃公司於新加坡舉辦「2025 Taiwa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。