富強鑫營收／11月4.59億元年增7.1% 累計45.32億元超越去年全年

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

富強鑫（6603）8日公布11月營收4.59億元，年增7.1%；前十一月營收45.32億元，年增11.2%，提前超越去年全年度營收，將續創新高。該公司目前在手訂單並已看到明年第3季，市場預期整體營運有機會維持年增率雙位數成長態勢。

富強鑫表示，在年底旺季效應、主力市場加速備貨，加上高階設備出貨占比持續提升的帶動下，11月營運動能明顯轉強，展現第4季穩健的成長節奏。依該公司公布數據，11月營收為4.59億元，月增3.8%、年增7.1%；累計前十一月營收達45.32億元，較去年同期40.78億元成長11.2%，提前超越去年全年度營收45.29億元。

富強鑫並指出，今年營收成長主要係受惠汽車輕量化零件、半導體／ICT設備周邊，到全球運動精品與新興材料應用，三大市場同步放量，使公司旗下的高階多色成型解決方案、複材成型系統及超臨界物理發泡設備齊步增溫，形成「多引擎驅動」的營運結構。同時也帶動第4季整體訂單結構明顯朝高值化提升，高階多色射出成型設備的占比自今年初的58%已攀升至60%，目前在手訂單能見度已延伸至2026年第3季，展現跨產業的技術滲透力與穩健的市場成長力。

展望未來，富強鑫強調，將持續深化三大成長主軸，強化高階射出成型設備在汽車、ICT/半導體與運動精品的市占、以超臨界物理發泡技術擴大在不同材料與新應用的滲透幅度，以及在低碳製程改革與材料循環需求升高的全球趨勢下，提供客戶更高效、更具永續競爭力的製程整合方案。

