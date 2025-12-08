富邦證券輔導倍利創投 12月9日登錄興櫃

富邦證券輔導的倍利生技創業投資公司（7882），將於12月9日登錄興櫃交易，正式跨足資本市場。倍利創投近年順應全球趨勢，憑藉團隊深厚的生技研發背景，聚焦高齡化社會及精準醫療需求，鎖定具長期成長潛力與高技術門檻的生技與大健康醫療產業，並以「影響力投資」理念，透過專業創投與資金挹注，支持醫療創新。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，倍利創投專注於生技與大健康醫療產業投資，成功扶植仁新醫藥及其重要子公司Belite Bio、智新生技、寶泰生醫、台寶生醫等企業，透過資金挹注推動公司掛牌與研發，展現對產業趨勢的前瞻觀察與專業判斷。倍利創投登錄興櫃後，期望吸引更多策略投資人與產業夥伴，共同推動台灣生技產業鏈升級，促進資本市場多元發展。

倍利創投董事長黃顯華表示，生技與大健康醫療產業有望繼ICT產業之後，成為支持台灣經濟發展新重心。倍利創投不僅扮演產業和投資人之間的橋樑，更以專業創投角色，結合生技研發經驗與投資專業，挹注資金扶植企業茁壯，並透過創投基金投資組合分散風險，協助投資人掌握獨角獸機會的同時也能兼顧風險。倍利創投登錄興櫃後，將善用市場資金與信任，延伸投資能量，成為台灣創新醫療產業的長期推動者。

倍利創投自2023年轉型為永續創投以來，連續兩年獲利，並先後配發股票股利0.26元、現金股利0.15元，目前資本額為20.5億元，每股淨值累計成長27.63％，IRR 14.24％。倍利創投2024年營收1.4億元，稅後淨利0.97億元，每股稅後盈餘0.47元。2025年前10月自結營收為5.12億元，自結稅後淨利4.39億元、自結每股稅後盈餘2.14元，獲利表現亮眼。

倍利創投持續強化早期新創篩選，並透過資源引介，提升被投資企業研發實力與國際視野，增加成功出場率。倍利創投此次登錄興櫃，不僅是企業轉型的重要里程碑，更象徵台灣創投市場正邁向專業化與永續化的新階段。展望未來，倍利創投將透過專業投資、策略整合與跨域合作，推動台灣生技產業國際競爭力。