鈊象11月自結稅前EPS達4.33元 創歷史新高
遊戲股王鈊象（3293）8日公告11月自結數，上月稅前淨利12.21億元，稅前EPS為4.33元，較10月稅前EPS為4.17元成長，稅前獲利創歷史新高，獲利表現亮眼。
鈊象因近期正與多家歐洲客戶進行系統對接，並展開上線營運規劃，市場推估第4季起，歐洲市場有望開始顯著貢獻營收，如業務拓展順利，將有利於後續義大利、法國等其他歐洲市場的開發進度。
鈊象目前正在歐洲市場陸續取證中，已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國、葡萄牙。業界人士指出，歐洲為全球最大線上博弈（Online Gambling）市場，粗估每年市場規模達472億美元，將成為繼東南亞後，鈊象未來幾年主要的成長動能。
其中，英國是歐洲地區最大的線上博弈市場，市場規模約124億美元，而鈊象在今年5月取得英國相關證照後歷經數月，與客戶系統對接的進度總算開始前進，估計最快將在第4季起開始有收入進帳，並且逐季擴大。
法人表示，近期鈊象營收動能趨緩原因在於歐洲市場布局尚未完全展開，如今隨著鈊象已加速與歐洲客戶進行系統對接，後續上線營運後，將開始逐步貢獻業績，估明年營運也有望更勝今年。
