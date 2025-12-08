緯軟營收／半導體貢獻加速擴大 11月創新高、月增7.23%

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

緯軟（4953）8日公布今年11月營收10.76億元，月增7.23%、年增18.05%，繼9月後再次刷新單月營收新高紀錄；累計緯軟今年前11個月營收為104.31億元，年增11.53%，已超越去年全年成績，年營收將續創新高紀錄。

緯軟指出，11月營收增長，主要受惠於互聯網業務領先成長、半導體貢獻加速擴大，以及AI推動各產業數位轉型需求持續提升，整體營運動能展現穩健向上的成長趨勢。

展望2026年，緯軟預期營運成長動能將延續。互聯網業務保持穩健擴張，遊戲與半導體領域成長亦可望加速。

在區域市場方面，緯軟指出，台灣需求持續增溫，大陸與日本則維持穩定步調。為強化長期競爭力，公司持續耕耘高附加價值領域，2026年將投入更多資源擴大半導體版圖。同時，因應AI與生成式技術的發展，公司積極推動員工技能升級，增加AI相關專業人才，以支撐未來成長策略。

