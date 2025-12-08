威剛11月營收55.98億元 創19年來單月新高

受惠價漲狂潮推升，記憶體模組領導品牌威剛科技11月合併營收55.98億元，一舉刷新19年來單月營收新高與歷史同期次高。不僅年成長逾6成，且月增逾25%；今年前11個月營收達472.33億元，提前改寫年度營收新猷，年增27%。

威剛表示，全球大型CSP廠對記憶體的龐大需求，造成上游記憶體原廠產能排擠與供給受限，11月的DRAM與NAND Flash報價跳增，推動客戶訂單持續強勁，單月營收月增25.44%達55.98億元。

近期產業頻傳模組廠及部分PC、手機等系統廠供貨中斷，市場貨源極度短缺；威剛表示的確已發現同業及部分客戶因供貨問題無法出貨，但公司憑藉著與供應商長期良好的策略聯盟關係，目前庫存不減反增，威剛重申先前的庫存目標持續調高的方向不變。在明年供貨更為吃緊的狀態下，模組廠生態也將分別朝供貨穩定vs供貨不足的兩極化發展，而威剛將受惠於供應商的長期支持而貨源供應無虞。

威剛11月合併營收年增60.23%、月增25.44%達55.98億元，為2006年12月以來單月新高，同時也是歷史第三高紀錄。單月DRAM占整體營收比重拉升至64.98%，SSD占比為23.45%，記憶卡、隨身碟與其他產品為11.57%。累計今年前11月合併營收達472.33億元，已成功超越2006年合併營收441.49億元的紀錄，年成長27.14%；累計前11月DRAM營收占比59.78%，SSD為27.37%，記憶卡、隨身碟與其他產品比重為12.85%。