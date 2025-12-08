威剛營收／11月55.98億元、創近19年新高 受惠記憶體漲價潮

受惠記憶體價漲狂潮推升，記憶體模組大廠威剛（3260）8日公布11月合併營收達55.98億元，不僅月增25.44%、年增60.23%，更一舉改寫2006年12月以來單月新高紀錄，並創下歷史第三高。累計今年前十一月營收已達472.33億元，提前超越2006年全年441.49億元水準，年增27.14%，年度營收刷新新猷。

威剛表示，全球大型CSP廠對記憶體需求龐大，造成上游原廠產能排擠與供給受限，帶動11月DRAM與NAND Flash報價跳增，推升客戶訂單持續強勁，帶動單月營收大幅成長。11月產品結構方面，DRAM營收占比從10月的54.61%拉升至64.98%，SSD從33.2下降至23.45%，記憶卡、隨身碟與其他產品則占11.57%；累計前十一月DRAM營收占比59.78%，SSD為27.37%，其他產品為12.85%，顯示DRAM已成為本波價漲行情主力動能。

近期市場頻傳模組廠及部分PC、手機等系統廠因供貨中斷而無法出貨，貨源極度吃緊。威剛坦言，確實觀察到同業及部分客戶面臨供貨問題，但公司憑藉與上游原廠長期建立的策略聯盟關係，目前不僅沒有庫存告罄壓力，反而維持「庫存不減反增」的節奏，先前調高庫存目標的策略方向不變，目的在於因應明年供貨可能更為吃緊的市況。

威剛指出，在記憶體供應鏈日益兩極化的趨勢下，未來模組廠將區分為「供貨穩定」與「供貨不足」兩大陣營。受惠於長期供應商支持與積極備貨策略，公司在DRAM與SSD產品線上貨源供應無虞，可望在報價持續上行、同業受限於缺料之際，進一步鞏固其在全球記憶體模組市場的領導地位，為後續營運表現增添想像空間。