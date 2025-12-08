快訊

林倪安10點聲明曝光！駁斥當高志綱小三 堅持全面提告

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

威剛營收／11月55.98億元、刷新19年單月新高 年度營收已確定改寫新猷

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

受惠漲價狂潮，記憶體模組品牌威剛（3260）11月合併營收55.98億元，刷新19年來單月營收新高、與歷史同期次高，年成長逾六成，月增逾25%，累計今年前十一月營收472.33億元，提前改寫年度營收新猷，年增27%。

威剛表示，全球大型CSP廠對記憶體的龐大需求，造成上游記憶體原廠產能排擠與供給受限，11月的DRAM與NAND Flash報價跳增，推動客戶訂單持續強勁，單月營收月增25.44%達55.98億元。

近期產業頻傳模組廠及部分PC、手機等系統廠供貨中斷，市場貨源極度短缺；威剛表示，的確已發現同業及部分客戶因供貨問題無法出貨，惟公司憑藉著與供應商長期良好的策略聯盟關係，因此目前庫存不減反增，威剛重申先前的庫存目標持續調高的方向不變。

威剛表示，在明年供貨更為吃緊的狀態下，模組廠生態也將分別朝供貨穩定vs供貨不足的兩極化發展，威剛將受惠於供應商的長期支持而貨源供應無虞。

威剛11月合併營收55.98億元，年增60.23%、月增25.44%，為2006年12月以來單月新高，同時也是歷史第三高紀錄。單月DRAM占整體營收比重拉升至64.98%，SSD占比為23.45%，記憶卡、隨身碟與其他產品為11.57%。

累計今年前十一月合併營收472.33億元，已超越2006年合併營收441.49億元的紀錄，年成長27.14%；累計前十一月DRAM營收占比59.78%，SSD為27.37%，記憶卡、隨身碟與其他產品比重為12.85%。

營收 威剛

延伸閱讀

記憶體漲風續吹！華邦電「績」情亮燈奪量價雙冠王 族群紅光滿面

旺宏早盤勁揚逾8% 市場聯想 Google TPU 、記憶體題材

受惠 HBM 技術提升、報價喊漲 三星將重登 DRAM 龍頭

最牛一輪／威剛衝鋒 永豐56鼓掌

相關新聞

閎康營收／11月4.88億元 月增1.17%、年增14.19%

半導體檢測大廠閎康（3587）8日公布11月營收為新台幣4.88億元，年增14.19%，月增1.17%；累積前十一月營收...

漢達生技預計12月23日掛牌上櫃 競拍底價72.33元

新藥公司漢達生技預計今年12月23日重新掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷程序，辦理現金增資發行新股1萬1200張，其中800...

意德士上月業績月增5% 竹陞+3%

半導體製程設備零組件暨耗材供應商意德士（7556）昨（7）日公告11月合併營收6,478萬元，為同期最佳，月增5.3%，...

高鋒進擊先進封裝檢測

高鋒（4510）開發的CoWoS先進封裝檢測設備將對標鴻勁，拚後發先至，和大集團總裁沈國榮昨（7）日表示，規劃明年4月將...

櫃買赴星招商 反應熱

櫃買中心（Taipei Exchange）12月3日至5日與富邦證券，偕同八家上櫃公司於新加坡舉辦「2025 Taiwa...

浩鼎再獲FDA孤兒藥認定

浩鼎（4174）公告，旗下自主開發的TROP2靶向抗體藥物複合體（ADC）OBI-902繼日前取得膽管癌孤兒藥資格認定後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。