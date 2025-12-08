閎康營收／11月年月雙增AI加速器帶旺 MA／FA營運展望轉強

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

半導體檢測大廠閎康（3587）8日公布11月營收為4.88億元，月增1.2%、年增14.2%；累計前11月營收達50.44億元，較去年同期成長8.3%。公司表示，主要成長動能來自先進製程開發帶動的材料分析（MA）與故障分析（FA）測試需求攀升，AI相關專案占比持續提高。

閎康受惠AI加速器自研風潮及先進封裝、先進製程推進，晶片結構與製程日益複雜，帶動MA與FA外包需求大增，FA業務維持強勁成長。隨著3奈米產能上修、2奈米導入GAA架構及晶片堆疊封裝技術門檻升高，閎康多年深耕MA／FA技術，已站穩先進製程分析服務領先供應商地位，新世代製程接單動能看增。

在日本布局方面，公司已於熊本、名古屋設立多個實驗室，並將於2025年初啟用北海道實驗室，卡位熊本、北海道2奈米等新廠量產前的先進製程檢測商機。憑藉TEM、SIMS、PHEMOS-X等先進設備與跨區域據點，閎康有望持續承接AI與先進製程帶來的高階分析需求，營運展望樂觀。

先進製程 閎康

