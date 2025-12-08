漢田生技營收／11月7,006萬元、年增 30.35% 創同期次高

軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294）公布11月營收7,006萬元，年增 30.35%，創興櫃以來同期次高，並已連續三個月維持超過三成的年成長。前11月累計營收達6.94 億元，年增0.58%，創同期新高。

漢田表示，第4季起營運已重回成長軌道，預期在品牌下單回溫與新品推出的帶動下，2026 年營收可望重回雙位數成長。

漢田指出，近幾年台灣液態保健品市場持續擴張，但軟袋包材滲透率僅約 3.7%，仍處早期階段。隨著軟袋具備輕量化、減塑與物流效率等優勢，預期市場未來五年將以 15至20% 的速度成長。品牌端對具規模、研發能力與穩定量產能力的製造夥伴依賴度也持續提升，使產業加速走向「大者恆大」。

在此趨勢下，漢田表示，公司具備明確且難以複製的領先優勢，包括 1.91 億包年產能、千萬分之一極低破包率，以及每年超過 170 項新品的開發能力；明星商品成功率達 30%，並長期維持超過 80% 的客戶留存率，隨著溪湖廠擴產完成，未來三至五年無需大型資本支出，將以提升稼動率與生產效率推動獲利擴張。

公司後續將聚焦三大方向以提升訂單與稼動率：導入新素材、擴大通路滲透、加速國際布局。新品方面已與一家上櫃功能性益生菌原料商合作，將共同打造液態益生菌產品；通路方面除電商外，亦將加速切入過去滲透率較低的藥局、直銷與超市通路，以擴大消費者觸及並提升長期現金流的穩定性；海外方面，東南亞客戶需求已開始增強，與國際直銷品牌的合作亦逐步推進，預期 2026至2027 年有望開始看到規模化貢獻。

漢田表示，公司將以優於產業的營收成長、ROE 維持 25% 以上與配息率 70% 以上為中長期營運目標，持續提升股東報酬率，並朝亞太區軟袋保健飲品領導製造商邁進。