生技股11月營收兩樣情 這檔單月營收創歷史新高、股價飛奔

生技族群11月營收陸續公布，盤中股價反應分歧。軒郁（6703）8日公布11月營收5.34億元、年增3.92%，改寫單月歷史新高，在雙11檔期帶動下買氣強勁，激勵股價盤中一度攻上115元、漲逾6%。相較之下，大江（8436）11月因美國感恩節連假影響出貨，營收跌至近9個月低點，月減、年減皆逾兩成，拖累股價走弱，盤中下探至107.5元，跌幅超過7%。

軒郁說明，11月營收成長動能主要來自旗下四大品牌，包括m2美度、MIRAE未來美、Dr. May美博士及阿原肥皂，本月皆創月營收歷史新高。其中，m2美度超能膠原飲更穩坐膠原市場霸主 。

另軒郁國際於2024年投資的遠東生技供應更先進外泌體技術，因此美妝品類如MIRAE未來美PDRN針管精華及外泌體面膜，同時於線上及線下通路，創下市場銷售新紀錄，美妝品類總體銷量成長逾20%。阿原肥皂線上及線下亦同時成長，月營收創歷史新高。

大江表示，雖然11月營收受到美國主要客戶因感恩節長假調整物流節奏影響，使部分訂單自11月遞延至12月，造成單月數據短期波動，但整體需求面仍維持穩健，遞延出貨已於12月如期補上，第4季整體展望依舊維持正向。法人認為，大江近年透過產品組合改善、研發深度提升及海外市場拓展，使營運體質更健全；短期數據波動不影響全年成績。大江前11月營收累計62.31億元，年減5.57%。

展望後市，大江持續以輕資產策略開拓產線，包括美國廠飲品高速自動化產線已安裝完成，明年首季粉包產線可望投產，另外，2026年將於西班牙設液態包產線，以利持續開拓歐美大型客戶。同時，大江積極爭取國際大型客戶也有所斬獲，法人表示，大江明年第1季美國及日本皆有新客戶加入，產品為 GLP-1 與粉包等劑型，可望帶動全年營運表現。