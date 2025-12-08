漢達23日上櫃 8日起競拍投標、底價72.33元

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股漢達（6620）配合上櫃前公開承銷程序，辦理現金增資發行新股11,200張，其中8,000張採競價拍賣方式承銷，投標期間自12月8日起至12月10日止，競拍底價為72.33元。本案將於12月12日開標，並於12月11日至15日辦理公開申購，預計於12月23日掛牌上櫃。

漢達生技成立於2014年，實收資本額15.88億元，專注於高技術門檻學名藥與505(b)(2)新藥之研發，致力開發具臨床價值之高品質藥物，以滿足未被滿足的醫療需求。公司於2024年成功轉虧為盈，並於2025年持續展現穩健獲利能力，財務體質日益健全。

漢達2024年合併營收8.31億元、每股稅後純益（EPS）3.35元；2025年前三季合併營收14.29億元、EPS 3.76元，營運動能持續提升。

漢達生技以「高技術門檻學名藥」與「505(b)(2)新藥」為雙引擎，成功建立具國際競爭力的產品組合。2025年前三季，505(b)(2)新藥營收占比已突破六成，顯示公司策略調整奏效，帶動整體毛利率與獲利能力提升。

漢達多款產品已於北美市場上市，包括首發學名藥Quetiapine XR Tablet、Dexlansoprazole DR Capsule與505(b)(2)新藥Tascenso。此外，美國子公司Handa Therapeutics旗下產品Phyrago已於2025年10月正式上市，可望挹注未來營收，構成新一波成長動能。

漢達生技同時以台灣研發與美國市場布局雙軌推進。旗下多靶點癌症用藥HND-039已於2025年9月底向美國FDA提出藥證申請，另有多項癌症及神經系統用藥正持續開發。公司自有ONCORE Technology技術平台，專注改善癌症藥物副作用，提升癌症患者的生活品質。

隨著全球醫藥市場快速發展，漢達生技以研發為核心，持續打造具技術深度的特色製藥企業。此次辦理公開承銷競價拍賣，有助提升市場能見度並擴大股東結構，為掛牌上櫃後之國際化布局奠定更強勁的資本後盾。

