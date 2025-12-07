櫃買同仁做公益 扮包米志工
櫃買中心為落實善盡公益及社會關懷，以回饋社會之理念，多年來積極參與各項社會公益活動，期望發揮公益精神與影響力，共同扶持社會中需要幫助的個人、家庭及弱勢族群。
櫃買中心為進一步整合該中心資源與同仁自發性的志工服務，特別於12月6日號召同仁及眷屬前往新北市八里的「中華基督教救助協會1919食物銀行」倉庫，擔任一日包米志工，把物資化為祝福，將滿滿的愛心「袋」回弱勢家庭。
每位員工及眷屬在1919食物銀行團隊的指導下，依序完成白米搬運、分裝與封袋工作，從中體驗物流整理的實際流程與辛勞，深刻體會到關懷付出與回饋社會。
櫃買中心表示，未來將持續推廣公益參與，透過有系統且長期的行動，期望匯聚更多社會資源，協助社會弱勢並促進良善循環。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言