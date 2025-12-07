櫃買防詐金句徵選 前20名有獎

為響應主管機關防制金融投資詐騙政策，櫃買中心今年於11月3日至11月30日推出「全民偵探社 防詐警語徵選」活動。本次活動投稿件數共計524則，參與投票者超過4.1萬人次，投稿相當踴躍。

防詐警語票選人氣前20名的金句，該投稿人可獲得500點LINE POINTS，得獎名單已公布於活動網頁（網址為https://brandstudio.tnlmedia.com/2025/TPEx/Anti-Deception-slogan/index.html）。創作防詐金句的過程本身，就是一次深刻的防詐教育，當大家思考如何用最精煉的文字提醒他人，並用自己的方式影響身邊的人，同時也在深化自身這些警覺意識，讓防詐思維真正融入日常生活中。

本次活動前三名的金句為：「中獎不急填資料，查證來源最重要」、「陌生來電不輕信，金錢轉帳先查證」、「電話催你要匯款，冷靜三秒少心慌」。櫃買中心表示，詐騙手法日益新，查證確認才安心，希望透過這場活動，讓防詐不再只是冰冷的宣導標語，而是透過每個人一起共同創造出的最強反詐防護網。