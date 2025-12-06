世紀、斐成、萬年清12月8日停牌

上曜集團旗下世紀*（5314）、斐成兩公司昨（5）日同步發布重訊指出，兩公司經櫃買中心同意都將在下周一（8日）暫停交易；另一家公司萬年清昨日也公告將在8日停牌。市場預期，世紀*及斐成兩公司可能將聯手啟動新的產業整併。

上曜今年8月曾宣布，由上曜及世紀*聯手，分別以8,000多萬元及2.15億元，公開收購專業連接器及訊號傳輸線供應商詠昇科技），目標收購34.76%的股權，強化集團上下整合。上曜近年來透過併購和策略合作，壯大營運規模及多元化事業。

萬年清近期股價強勢，自11月24日收盤38.15元起漲，至12月4日收盤64.5元，短線漲幅近七成；昨日收58.5元，下跌6.4元，短線漲幅仍逾五成。

萬年清3日應主管機關要求公布自結數，10月合併營收2,090萬元，年減22.3%。單月稅前淨損119萬元，歸屬母公司業主淨損97萬元，每股淨損0.05元，較去年同期虧損擴大。

萬年清第3季稅後純益381萬元，較去年同期51萬元大增647%，單季每股純益0.18元，較去年同期0.02元大幅成長800%。累計最近四季（去年第4季至今年第3季）合併每股純益1.26元。

萬年清日前指出，上半年受國際貿易戰衝擊，客戶資本支出延遲，新訂單認列放緩，但受惠產品組合優化、高附加價值專案比重增加以及營運效率提升，整體經營績效優於去年，預計新訂單將於明年第1季恢復認列。

萬年清看好未來成長動能主要來自台灣市場的廢水及廚餘能源化。在海外市場布局方面，已在在越南的胡志明市設立分公司，以及設立印度清奈分公司。