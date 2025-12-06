台特化11月合併營收年增2.2倍 展望正向

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

半導體特用化學品廠台特化（4772）昨（5）日公布11月合併營收為2.72億元，年增220.9%。

台特化累計今年前11月合併營收16.75億元，年增112.9%，營收年增動能主要來自今年8月完成併購弘潔科技的成長。

展望後市，法人指出，隨著半導體製程演進，對於特殊氣體需求量同步提升，配搭併購弘潔科技效益顯現，將持續貢獻台特化營收，並帶動獲利成長。

法人指出，台特化隨著大客戶2奈米於第4季開始量產，兩大核心產品矽乙烷與無水氟化氫（AHF）逐步放量出貨，加上併購弘潔科技，營運結構出現重大躍升，進而反映在營收表現。

依據日商IMARC Group市場調查預測，2028年全球特殊氣體市場規模將增長至162億美元，年複合成長率達7.5%。

隨著台積電2奈米對矽乙烷需求增溫看俏，未來供應邏輯IC先進製程需求快速增長，有助未來三年需求活絡推進 。

台特化為全球四家可量產半導體級高純度矽乙烷工廠之一，享有在地化優勢，並具完整之合成、純化、灌充、檢驗矽烷類氣體生產技術，其產線已完成去瓶頸化，預期未來一、二年內其市占率可望來到40%水準。

同時，先進製程乾式蝕刻不可或缺的AHF，其技術門檻高，台特化已通過大客戶驗證，並於今年開始小量出貨，預計明年將顯著放量，與矽乙烷相同的，AHF在地化優勢成為大客戶進口替代首選，法人預估2026年營收貢獻呈高雙位數成長。

另外，台特化針對下一世代沉積材料，開發出性能更優於矽乙烷的矽丙烷，目前已小量出貨並送樣客戶測試，其未來每年推出一支新品目標，將推動營運成長不斷前進。

法人並認為，台特化2026年營運展望明確，併購弘潔科帶來結構性成長，核心產品矽乙烷需求持續攀升，新產品AHF也將於2026年放量，前驅物預計2027年貢獻，未來幾年台特化營收獲利可保持正向成長。

相關新聞

世紀、斐成、萬年清12月8日停牌

上曜集團旗下世紀*、斐成兩公司昨（5）日同步發布重訊指出，兩公司經櫃買中心同意都將在下周一（8日）暫停交易；另一家公司萬...

信驊上月業績創高 訂單能見度看到明年Q2

股王信驊受惠於AI伺服器與一般伺服器持續升溫，昨（5）日公告今年11月營運成果，單月營收8.4億元，月增15%、年增23...

昇達科11月業績創高

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）低軌衛星訂單滿手，昨（5）日公布11月營收2.85億元，月增24.6%，年增47.4%...

興櫃一周回顧／安圖斯跳漲72% 最猛

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲1.1%，儘管下跌家數多於上漲家數，電腦及周邊設備股安圖斯...

新普11月合併營收月增1.7% 攀兩年高點

電池模組大廠新普（6121）昨（5）日公告11月合併營收達80.07億元、月成長1.7％，年增10.2%，為近兩年以來單...

