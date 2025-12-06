台特化11月合併營收年增2.2倍 展望正向

半導體特用化學品廠台特化（4772）昨（5）日公布11月合併營收為2.72億元，年增220.9%。

台特化累計今年前11月合併營收16.75億元，年增112.9%，營收年增動能主要來自今年8月完成併購弘潔科技的成長。

展望後市，法人指出，隨著半導體製程演進，對於特殊氣體需求量同步提升，配搭併購弘潔科技效益顯現，將持續貢獻台特化營收，並帶動獲利成長。

法人指出，台特化隨著大客戶2奈米於第4季開始量產，兩大核心產品矽乙烷與無水氟化氫（AHF）逐步放量出貨，加上併購弘潔科技，營運結構出現重大躍升，進而反映在營收表現。

依據日商IMARC Group市場調查預測，2028年全球特殊氣體市場規模將增長至162億美元，年複合成長率達7.5%。

隨著台積電2奈米對矽乙烷需求增溫看俏，未來供應邏輯IC先進製程需求快速增長，有助未來三年需求活絡推進 。

台特化為全球四家可量產半導體級高純度矽乙烷工廠之一，享有在地化優勢，並具完整之合成、純化、灌充、檢驗矽烷類氣體生產技術，其產線已完成去瓶頸化，預期未來一、二年內其市占率可望來到40%水準。

同時，先進製程乾式蝕刻不可或缺的AHF，其技術門檻高，台特化已通過大客戶驗證，並於今年開始小量出貨，預計明年將顯著放量，與矽乙烷相同的，AHF在地化優勢成為大客戶進口替代首選，法人預估2026年營收貢獻呈高雙位數成長。

另外，台特化針對下一世代沉積材料，開發出性能更優於矽乙烷的矽丙烷，目前已小量出貨並送樣客戶測試，其未來每年推出一支新品目標，將推動營運成長不斷前進。

法人並認為，台特化2026年營運展望明確，併購弘潔科帶來結構性成長，核心產品矽乙烷需求持續攀升，新產品AHF也將於2026年放量，前驅物預計2027年貢獻，未來幾年台特化營收獲利可保持正向成長。