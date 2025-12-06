信驊上月業績創高 訂單能見度看到明年Q2

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
信驊董事長林鴻明。記者李孟珊／攝影
信驊董事長林鴻明。記者李孟珊／攝影

股王信驊（5274）受惠於AI伺服器與一般伺服器持續升溫，昨（5）日公告今年11月營運成果，單月營收8.4億元，月增15%、年增23.4%，創單月新高紀錄；累計前11月營收為82.13億元，年增43.5%。

信驊是全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）製造商，產品通用AI伺服器與一般伺服器，董事長林鴻明日前表示，因供應鏈轉順，現階段出貨優於預期，看好2026年業績向上，訂單能見度已看到第2季，下半年有通用伺服器與AI伺服器新平台上市，整體需求維持強勁，法人推測，信驊明年首季營收約26億至27億元，續寫新猷，毛利率落在66.5%至67.5%，維持高檔水準。

法人關注信驊新一代BMC晶片「AST2700」進度，林鴻明透露，新產品今年送樣，明年首季量產，由於採用DDR5，效能優於前一代「AST2600」，獲得多家伺服器客戶積極驗證，占2026年營收比重可達10%至15%，成為信驊跨入新平台循環的重要動能。

外資分析，大陸AI與雲端半導體領域強勁成長，研調機構數據顯示，2025年企業硬體、通訊及網路設備的外部IT支出年增率為3.4%，高於2025上半年的1.7%，2026年將加速成長至8.1%。

中國大陸CSP龍頭阿里巴巴認為資本支出可能不足以滿足當前的客戶需求，騰訊2025年資本支出低於先前的預期。但兩大業者都對AI和雲端業務皆保持正面態度，業界預期2026年通用伺服器的需求可能會更強，帶動信驊營運動能。

信驊先前預估，未來幾年通用伺服器潛在市場的年均複合成長率約為4%至5%，法人考量換機周期與AI的外溢效應，將伺服器潛在市場的年均複合成長率預測上調為6%至8%。

伺服器 信驊 AI

