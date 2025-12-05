興櫃一周回顧／安圖斯跳漲72% 最猛

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲1.1%，儘管下跌家數多於上漲家數，電腦及周邊設備股安圖斯（7875）本周以超過七成漲幅成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數大舉增加至20檔，其中前十強介於15.7%至72.4%間，依序為伺服器廠安圖斯72.4%、新藥研發股國鼎35.2%、新藥開發股原創生醫27.02%、連接器廠貝爾威勒23.3%、銅箔基板廠聯致21.1%、公仔概念股野獸國20.6%、聚苯乙烯銷售公司高福18.7%、預防醫學股立弘17.7%、運動活動服務公司展逸17.2%、生物技術服務業因華15.7%。