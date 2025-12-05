環球晶11月合併營收月增9.9％ 需求強勁

中美晶與旗下半導體矽晶圓廠環球晶（6488）於昨（5）日公布11月業績，中美晶11月合併營收為62.75億元，月增4.2％，年減0.1％，累計前11月合併營收為709.84億元，年減2.7％。

環球晶11月合併營收為47.11億元，月增9.9.％，年減7.9％，累計前11月合併營收為550.92億元，年減3.5％。

環球晶先前針對矽晶圓市況表示，AI相關先進製程應用維持強勁成長態勢，而成熟製程需求則相對保守。對AI與先進製程晶片的強勁需求支撐整個產業成長，主要是受益於雲端運算與超大規模資料中心擴張帶來的高階晶圓需求。

著眼於中長期發展，環球晶正在擴充多地新產能。在美國方面，環球晶密蘇里州廠12吋絕緣上覆矽（SOI）產能正逐漸提高，已簽訂部分供貨協議。德州新廠已進入關鍵的產能爬坡階段，已有兩家客戶認證並進入量產階段，還有4家正在認證階段，其他客戶合作也在洽談中。至於歐洲布局，環球晶位於義大利諾瓦拉的FAB300廠已於10月開幕，現已進入送樣與小量出貨階段，預計明年首季進入量產。