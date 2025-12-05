環球晶11月合併營收月增9.9％ 需求強勁

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

中美晶與旗下半導體矽晶圓廠環球晶（6488）於昨（5）日公布11月業績，中美晶11月合併營收為62.75億元，月增4.2％，年減0.1％，累計前11月合併營收為709.84億元，年減2.7％。

環球晶11月合併營收為47.11億元，月增9.9.％，年減7.9％，累計前11月合併營收為550.92億元，年減3.5％。

環球晶先前針對矽晶圓市況表示，AI相關先進製程應用維持強勁成長態勢，而成熟製程需求則相對保守。對AI與先進製程晶片的強勁需求支撐整個產業成長，主要是受益於雲端運算與超大規模資料中心擴張帶來的高階晶圓需求。

著眼於中長期發展，環球晶正在擴充多地新產能。在美國方面，環球晶密蘇里州廠12吋絕緣上覆矽（SOI）產能正逐漸提高，已簽訂部分供貨協議。德州新廠已進入關鍵的產能爬坡階段，已有兩家客戶認證並進入量產階段，還有4家正在認證階段，其他客戶合作也在洽談中。至於歐洲布局，環球晶位於義大利諾瓦拉的FAB300廠已於10月開幕，現已進入送樣與小量出貨階段，預計明年首季進入量產。

延伸閱讀

至上11月合併營收創新高

八貫11月合併營收年增4% 東陽減8%

全民權證／環球晶 兩檔帶勁

路透：為吸引中國買家 俄液化天然氣價格大砍3、4成

相關新聞

世紀、斐成、萬年清12月8日停牌

上曜集團旗下世紀*、斐成兩公司昨（5）日同步發布重訊指出，兩公司經櫃買中心同意都將在下周一（8日）暫停交易；另一家公司萬...

信驊上月業績創高 訂單能見度看到明年Q2

股王信驊受惠於AI伺服器與一般伺服器持續升溫，昨（5）日公告今年11月營運成果，單月營收8.4億元，月增15%、年增23...

台特化11月合併營收年增2.2倍 展望正向

半導體特用化學品廠台特化（4772）昨（5）日公布11月合併營收為2.72億元，年增220.9%。

昇達科11月業績創高

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）低軌衛星訂單滿手，昨（5）日公布11月營收2.85億元，月增24.6%，年增47.4%...

興櫃一周回顧／安圖斯跳漲72% 最猛

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲1.1%，儘管下跌家數多於上漲家數，電腦及周邊設備股安圖斯...

新普11月合併營收月增1.7% 攀兩年高點

電池模組大廠新普（6121）昨（5）日公告11月合併營收達80.07億元、月成長1.7％，年增10.2%，為近兩年以來單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。