昇達科11月業績創高

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）低軌衛星訂單滿手，昨（5）日公布11月營收2.85億元，月增24.6%，年增47.4%創歷史新高，累計前11月營收21.32億元，扭轉前十月營收年衰的頹勢，年增1.3%，為歷年同期新高。昇達科日前指出，低軌衛星在手訂單達10億元，第4季到2026年展望樂觀，預估2026年低軌衛星貢獻營收至少倍增。

昇達科近期受惠低軌衛星業績表現亮眼，股價走高，5日上漲5元，收529元，近一月漲幅達25%。

今年上半年昇達科營運受客戶遞延訂單影響，9月、10月恢復成長動能，前十月營收低軌衛星成長26%，9月低軌衛星貢獻營收約58%，10月單月貢獻逼近七成，預估11、12月來自低軌衛星的貢獻也將持續跳升，未來三年持續成長。

目前昇達科有兩個大型低軌衛星營運商客戶及兩個小型客戶，近年來自低軌衛星貢獻營收持續攀高，也推升毛利率持續成長。