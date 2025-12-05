新普11月合併營收月增1.7% 攀兩年高點

電池模組大廠新普（6121）昨（5）日公告11月合併營收達80.07億元、月成長1.7％，年增10.2%，為近兩年以來單月新高，累計今年前11個月合併營收742.81億元、年增0.7％。法人指出，新普11月營收受惠於子公司AES-KY營運續衝，加上智慧手機需求推動增加。法人看好，在未來無人機市場持續擴大規模推動下，新普明年業績成長力道將更加顯著。

筆電大量備貨需求在今年上半年告一段落，新普今年下半年筆電業務相對平淡，但微軟停止支援Windows 10支援，新一波筆電換機潮有望推動新普筆電電池模組後續出貨動能。

新產品營運布局上，新普衝刺無人機電池模組市場，今年第4季小量生產。法人指出，新普目前無人機客戶包含台灣及美系大廠，且除了第一視角無人機（FPV），亦有軍用戰術型無人機客戶，預計訂單動能將可望在明年開始全面展現效益，成為推動新普明年營運成長的主要動能之一。

據了解，隨著AI商機進入爆發潮，無人機市場開始蓬勃發展，軍用無人機更是被列為新世代戰爭的新標準，軍用規格需要通過各種嚴苛標準認證，因此產品單價相對優於消費性市場，新普強攻無人機市場的同時，將可望讓新普未來毛利率具有成長空間，獲利亦同步看升。觀察新普目前營收結構，筆電業務仍占五成以上，其次是智慧手機、平板電腦，最後才是今年新增的無人機事業。法人看好，新普無人機明年出貨動能將有望明顯上揚。