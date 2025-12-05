快訊

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭貨車衝撞「臟器外露」命危搶救中

世紀、斐成、萬年清發布公告 8日同步暫停交易

國3北上連環車禍…4車連撞釀6傷回堵1.3公里 車身遭壓扁、滿地殘骸

聽新聞
0:00 / 0:00

萬年清公告8日停牌 股價近兩周內突破盤整區間飆漲逾五成

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

萬年清（6624）5日公告因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自8日起暫停交易。萬年清股價在5日收盤報58.5元，當日跌幅9.30%。其股價自11月24日收盤價38.15元突破盤整區間起算，至12月5日收盤區間漲幅逾五成。

萬年清3日應主管機關要求公布自結數，10月合併營收2,090萬元，年減22.36%。單月稅前淨損119萬元，歸屬母公司業主淨損97萬元，每股淨損0.05元，相較去年同期每股淨損0.01元，虧損金額擴大。

萬年清第3季單季稅後純益381萬元，較去年同期51萬元大增647.06%，單季每股純益0.18元，相較去年同期的0.02元大幅成長800%。累計最近四季（去年第4季至今年第3季），合併每股純益1.26元。

萬年清日前指出，上半年受國際貿易戰衝擊，客戶資本支出延遲，新訂單認列放緩。但在建工程預計至今年底將達14.2億元。公司預期，受惠產品組合優化、高附加價值專案比重增加以及營運效率提升，整體經營績效將優於去年，並預計新訂單將於明年第1季恢復認列。

展望後市，萬年清成長動能來自台灣地區的ESG趨勢、廢水及廚餘能源化。在台電躉售電價誘因下，企業轉向廢水厭氧化處理以產製沼氣，公司憑藉厭氧生物處理設備技術優勢，已成功改造龜山汙水處理廠為綠能發電中心，樹立民生汙水資源化首例。此外，公司自行研發的專利光氧化設備已成功應用於中科台積電零廢中心，成為營收來源之一。

在海外市場布局方面，萬年清積極擴展新興市場。受惠於越南政府環保法規加嚴與台資外資企業轉向，當地水處理需求增加，公司已在胡志明市設立分公司。同時，為擴展印度市場，萬年清首次與寶成集團合作執行工廠EPC統包工程，並設立清奈印度分公司。

新興市場 營收 元大 每股純益

延伸閱讀

第二屆大亞集團女子高球賽登場 總獎金提升至千萬　

AI詐騙橫行，公股人壽聯手共推「愛無敵•詐無畏」，完成測驗抽超商咖啡券！

中華電深耕永續 國際肯定

萬年清在建工程達14億元

相關新聞

神達「小金雞」神達數位拚上市 證交所通過

臺灣證券交易所於12月5日召開第872次「有價證券上市審議委員會」，審議神達數位（7821）初次申請股票上市案，審議結果...

昇達科營收／11月2.85億元、月增24.7%創歷史新高 低軌衛星訂單滿手

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）來自低軌衛星訂單滿手，推升11月營收來到2.85億元，創歷史新高。昇達科日前指出，低軌...

萬年清公告8日停牌 股價近兩周內突破盤整區間飆漲逾五成

萬年清（6624）5日公告因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自8日起暫停交易。萬年清股價在5日收盤報58.5元，當日跌幅...

茂達營收／前11月68.5億元、年增22.7％超越去年全年 已創全年新高峰

IC設計廠茂達（6138）於5日公布11月業績，雖然微幅月減，仍為歷年同期新高，且累計前11月業績已超過去年全年表現，今...

新股紅包好誘人！這檔抽中1張賺1張 中籤可落袋8.6萬元

趕上年前掛牌潮，半導體測試設備工程技術服務廠商捷創科技（7810）預計12月23日掛牌上櫃，公開申購作業自12月11日啟...

光聖、IET 強強聯手 加速搶攻 CPO 市場

光通訊上下游強強聯手，被動元件大廠光聖（6442）及磊晶廠IET-KY（4971） 於12月4日分別召開董事會，決議通過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。