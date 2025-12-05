萬年清公告8日停牌 股價近兩周內突破盤整區間飆漲逾五成

萬年清（6624）5日公告因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自8日起暫停交易。萬年清股價在5日收盤報58.5元，當日跌幅9.30%。其股價自11月24日收盤價38.15元突破盤整區間起算，至12月5日收盤區間漲幅逾五成。

萬年清3日應主管機關要求公布自結數，10月合併營收2,090萬元，年減22.36%。單月稅前淨損119萬元，歸屬母公司業主淨損97萬元，每股淨損0.05元，相較去年同期每股淨損0.01元，虧損金額擴大。

萬年清第3季單季稅後純益381萬元，較去年同期51萬元大增647.06%，單季每股純益0.18元，相較去年同期的0.02元大幅成長800%。累計最近四季（去年第4季至今年第3季），合併每股純益1.26元。

萬年清日前指出，上半年受國際貿易戰衝擊，客戶資本支出延遲，新訂單認列放緩。但在建工程預計至今年底將達14.2億元。公司預期，受惠產品組合優化、高附加價值專案比重增加以及營運效率提升，整體經營績效將優於去年，並預計新訂單將於明年第1季恢復認列。

展望後市，萬年清成長動能來自台灣地區的ESG趨勢、廢水及廚餘能源化。在台電躉售電價誘因下，企業轉向廢水厭氧化處理以產製沼氣，公司憑藉厭氧生物處理設備技術優勢，已成功改造龜山汙水處理廠為綠能發電中心，樹立民生汙水資源化首例。此外，公司自行研發的專利光氧化設備已成功應用於中科台積電零廢中心，成為營收來源之一。

在海外市場布局方面，萬年清積極擴展新興市場。受惠於越南政府環保法規加嚴與台資外資企業轉向，當地水處理需求增加，公司已在胡志明市設立分公司。同時，為擴展印度市場，萬年清首次與寶成集團合作執行工廠EPC統包工程，並設立清奈印度分公司。