昇達科營收／11月2.85億元、月增24.7%創歷史新高 低軌衛星訂單滿手

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）來自低軌衛星訂單滿手，推升11月營收來到2.85億元，創歷史新高。昇達科日前指出，低軌衛星在手訂單達10億元，第4季到2026年展望樂觀，預估2026年低軌衛星貢獻營收至少倍增。

昇達科近期受惠低軌衛星業績表現亮眼，股價走高，5日上漲5元，收529元，近一月漲幅達25%。

昇達科11月營收2.85億元，月增24.7%，年增47.4%，累計前11月營收21.32億元，扭轉前10月營收年衰的頹勢，轉為年增1.3%，為歷年同期新高。

今年上半年昇達科營運受客戶遞延訂單影響，9月、10月恢復成長動能，前10月營收低軌衛星成長26%，9月低軌衛星貢獻營收約58%，10月單月貢獻逼近七成，預估11、12月來自低軌衛星的貢獻也將持續跳升，未來三年持續成長。

目前昇達科有兩個大型低軌衛星營運商客戶及兩個小型客戶，近年來自低軌衛星貢獻營收持續攀高，也推升毛利率持續成長，昇達科表示，目前在手訂單約10億元，集中在今年第4季及明年第1季出貨，大客戶一直傳來好消息，客戶釋出明年正向的規劃，近期可望下達正式訂單，換算成長率，明年低軌衛星貢獻營收可望至少成長100%。

昇達科目前衛星應用中，目前衛星上元件占營收比重約65%，地面站貢獻營收占35%，族衛星通訊籌載（Payload）已經打入衛星本體，衛星控制（TTC）、衛星連結（ISL）、D2C也打入衛星主體，TTC、ISL第4季也開始出貨。