快訊

喜迎周杰倫！「F4」決裂朱孝天 五月天阿信出手太狂了

全球用戶崩潰！Cloudflare再出包「這些網站大當機」 盤前股價一度重挫

昇達科營收／11月2.85億元、月增24.7%創歷史新高 低軌衛星訂單滿手

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
昇達科今年參展台北國際航太暨國防工業展，同步展示無人機、雷達通訊等國防應用布局。（昇達科提供）中央社
昇達科今年參展台北國際航太暨國防工業展，同步展示無人機、雷達通訊等國防應用布局。（昇達科提供）中央社

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）來自低軌衛星訂單滿手，推升11月營收來到2.85億元，創歷史新高。昇達科日前指出，低軌衛星在手訂單達10億元，第4季到2026年展望樂觀，預估2026年低軌衛星貢獻營收至少倍增。

昇達科近期受惠低軌衛星業績表現亮眼，股價走高，5日上漲5元，收529元，近一月漲幅達25%。

昇達科11月營收2.85億元，月增24.7%，年增47.4%，累計前11月營收21.32億元，扭轉前10月營收年衰的頹勢，轉為年增1.3%，為歷年同期新高。

今年上半年昇達科營運受客戶遞延訂單影響，9月、10月恢復成長動能，前10月營收低軌衛星成長26%，9月低軌衛星貢獻營收約58%，10月單月貢獻逼近七成，預估11、12月來自低軌衛星的貢獻也將持續跳升，未來三年持續成長。

目前昇達科有兩個大型低軌衛星營運商客戶及兩個小型客戶，近年來自低軌衛星貢獻營收持續攀高，也推升毛利率持續成長，昇達科表示，目前在手訂單約10億元，集中在今年第4季及明年第1季出貨，大客戶一直傳來好消息，客戶釋出明年正向的規劃，近期可望下達正式訂單，換算成長率，明年低軌衛星貢獻營收可望至少成長100%。

昇達科目前衛星應用中，目前衛星上元件占營收比重約65%，地面站貢獻營收占35%，族衛星通訊籌載（Payload）已經打入衛星本體，衛星控制（TTC）、衛星連結（ISL）、D2C也打入衛星主體，TTC、ISL第4季也開始出貨。

營收 低軌衛星 昇達科

延伸閱讀

中天重返52台有望 藍營提修衛星廣播電視法今逕付二讀

循環經濟落實在太空 碎片可用來製造衛星

鐳洋「黑鳶1號」升空 從單顆衛星 邁向星群通訊

齊柏林衛星與台灣「報平安」通聯12分鐘 估3個月後開始取像

相關新聞

新股紅包好誘人！這檔抽中1張賺1張 中籤可落袋8.6萬元

趕上年前掛牌潮，半導體測試設備工程技術服務廠商捷創科技（7810）預計12月23日掛牌上櫃，公開申購作業自12月11日啟...

昇達科營收／11月2.85億元、月增24.7%創歷史新高 低軌衛星訂單滿手

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）來自低軌衛星訂單滿手，推升11月營收來到2.85億元，創歷史新高。昇達科日前指出，低軌...

神達「小金雞」神達數位拚上市 證交所通過

臺灣證券交易所於12月5日召開第872次「有價證券上市審議委員會」，審議神達數位（7821）初次申請股票上市案，審議結果...

茂達營收／前11月68.5億元、年增22.7％超越去年全年 已創全年新高峰

IC設計廠茂達（6138）於5日公布11月業績，雖然微幅月減，仍為歷年同期新高，且累計前11月業績已超過去年全年表現，今...

光聖、IET 強強聯手 加速搶攻 CPO 市場

光通訊上下游強強聯手，被動元件大廠光聖（6442）及磊晶廠IET-KY（4971） 於12月4日分別召開董事會，決議通過...

能率衝 AI 機器人 最快第4季貢獻營收 明年有望倍數成長

能率（5392）昨（4）日召開線上法說會，財務長周哲毅指出，正積極全力布局AI機器人相關業務，預估最快本季起就開始貢獻營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。