神達「小金雞」神達數位拚上市 證交所通過
臺灣證券交易所於12月5日召開第872次「有價證券上市審議委員會」，審議神達數位（7821）初次申請股票上市案，審議結果─通過，惟本案尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。
神達（3706）旗下「小金雞」神達數位申請上市資本額為新台幣10.94億元，公司董事長為何繼武、總經理張樂羣。公司主要業務包括汽車電子與智慧物聯暨工業電腦產品的製造及銷售。
神達數位的產品市場結構部分，內銷8.59%、外銷91.41%；全體董事持股比率上，董事9席，占64.20%。輔導上市的承銷商為元大證券。
神達數位的財務表現，稅前純益2022年12.03億元、2023年13.96億元、去年1.88億元、今年前3季2.33億元。每股稅後純益（EPS）部分，2022年0.89元、2023年1.16元、去年1.61元、今年前3季1.76元。
