快訊

喜迎周杰倫！「F4」決裂朱孝天 五月天阿信出手太狂了

全球用戶崩潰！Cloudflare再出包「這些網站大當機」 盤前股價一度重挫

擷發科營收／11月109萬元、月減40% AI自動化、無人機策略攻北美市場

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

專注ASIC設計服務與AI軟體設計服務的擷發科（7796）5日公布11月營收為109萬元，月減40.1%，年減91.5%；累計今年前11月營收達4,805萬元，年減26%。公司表示，11月營運反映ASIC設計服務專案正處於新舊案型銜接期，高價值案型將待後續完成技術里程碑後陸續認列。展望後市，擷發科看好AI軟體設計平台持續擴大導入效益，將與ASIC設計服務形成雙引擎，推升未來訂單與營收成長動能。

擷發科表示，目前ASIC設計服務正處於案型切換與認列調整期，但CAPS跨平台AI軟體設計服務與AIVO No-Code平台已在工業自動化、交通、智慧農業、環境監測、無人機及機器人等場域落地，成為11月營收主力來源。

隨著AIVO在多種場域累積高頻運行數據，其模型迭代速度、部署穩定度與跨硬體複製能力明顯提升，平台化服務逐步成為公司關鍵無形資產，強化未來訂單與營運成長動能。

工研院預估指出，全球生成式AI與邊緣運算市場至2028年規模可達519億美元、CAGR為35.6％，其中亞洲市場CAGR更上看41.7％，帶動公司加快全球布局腳步。

公司今年在北美EWNA以「AI軟體× ASIC設計」雙引擎策略參展，展示AIVO平台、跨硬體運算調度與CATS客製化ASIC導入流程，並成立MICROIP North America Team，以在地化服務切入SI、工廠自動化、安防、農業、交通及無人機等客戶。

在垂直應用上，AIVO已於農業養殖監測、環境感知與生產流程管理實際部署，即使在低算力環境仍維持可靠推論效能，成為公司攻Edge AI應用的重要差異化優勢。

展望2026年，擷發科維持審慎樂觀並看好企業導入AI將走向「場域整合、流程導入、可連續擴充」模式，有利提升AIVO與CAPS平台黏著度，多項完成POC的AIVO專案及CATS ASIC新案將陸續進入量產與認列，推升「AI × ASIC」整合解決方案與海外市場滲透，強化營運成長可預期性。

AI 設計 ASIC

延伸閱讀

谷歌TPU開啟ASIC應用洪潮 估2027年突破千萬顆與輝達GPU近伯仲之間

股王信驊領千金軍團反攻！緯穎創天價、健策突破3,000元創新高

亞馬遜Trainium 3搶AI算力！他喊「ASIC時代」：布局相關個股

澤倫斯基訪愛爾蘭遇不明無人機 專機提前落地巧避過

相關新聞

新股紅包好誘人！這檔抽中1張賺1張 中籤可落袋8.6萬元

趕上年前掛牌潮，半導體測試設備工程技術服務廠商捷創科技（7810）預計12月23日掛牌上櫃，公開申購作業自12月11日啟...

昇達科營收／11月2.85億元、月增24.7%創歷史新高 低軌衛星訂單滿手

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）來自低軌衛星訂單滿手，推升11月營收來到2.85億元，創歷史新高。昇達科日前指出，低軌...

神達「小金雞」神達數位拚上市 證交所通過

臺灣證券交易所於12月5日召開第872次「有價證券上市審議委員會」，審議神達數位（7821）初次申請股票上市案，審議結果...

茂達營收／前11月68.5億元、年增22.7％超越去年全年 已創全年新高峰

IC設計廠茂達（6138）於5日公布11月業績，雖然微幅月減，仍為歷年同期新高，且累計前11月業績已超過去年全年表現，今...

光聖、IET 強強聯手 加速搶攻 CPO 市場

光通訊上下游強強聯手，被動元件大廠光聖（6442）及磊晶廠IET-KY（4971） 於12月4日分別召開董事會，決議通過...

能率衝 AI 機器人 最快第4季貢獻營收 明年有望倍數成長

能率（5392）昨（4）日召開線上法說會，財務長周哲毅指出，正積極全力布局AI機器人相關業務，預估最快本季起就開始貢獻營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。