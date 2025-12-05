擷發科營收／11月109萬元、月減40% AI自動化、無人機策略攻北美市場

專注ASIC設計服務與AI軟體設計服務的擷發科（7796）5日公布11月營收為109萬元，月減40.1%，年減91.5%；累計今年前11月營收達4,805萬元，年減26%。公司表示，11月營運反映ASIC設計服務專案正處於新舊案型銜接期，高價值案型將待後續完成技術里程碑後陸續認列。展望後市，擷發科看好AI軟體設計平台持續擴大導入效益，將與ASIC設計服務形成雙引擎，推升未來訂單與營收成長動能。

擷發科表示，目前ASIC設計服務正處於案型切換與認列調整期，但CAPS跨平台AI軟體設計服務與AIVO No-Code平台已在工業自動化、交通、智慧農業、環境監測、無人機及機器人等場域落地，成為11月營收主力來源。

隨著AIVO在多種場域累積高頻運行數據，其模型迭代速度、部署穩定度與跨硬體複製能力明顯提升，平台化服務逐步成為公司關鍵無形資產，強化未來訂單與營運成長動能。

工研院預估指出，全球生成式AI與邊緣運算市場至2028年規模可達519億美元、CAGR為35.6％，其中亞洲市場CAGR更上看41.7％，帶動公司加快全球布局腳步。

公司今年在北美EWNA以「AI軟體× ASIC設計」雙引擎策略參展，展示AIVO平台、跨硬體運算調度與CATS客製化ASIC導入流程，並成立MICROIP North America Team，以在地化服務切入SI、工廠自動化、安防、農業、交通及無人機等客戶。

在垂直應用上，AIVO已於農業養殖監測、環境感知與生產流程管理實際部署，即使在低算力環境仍維持可靠推論效能，成為公司攻Edge AI應用的重要差異化優勢。

展望2026年，擷發科維持審慎樂觀並看好企業導入AI將走向「場域整合、流程導入、可連續擴充」模式，有利提升AIVO與CAPS平台黏著度，多項完成POC的AIVO專案及CATS ASIC新案將陸續進入量產與認列，推升「AI × ASIC」整合解決方案與海外市場滲透，強化營運成長可預期性。