台特化營收／11月2.72億元、年增逾2倍 前11月年增113%

半導體特用化學品廠台特化（4772）5日公布11月營收為2.72億元，年增220.9%。展望後市，法人指出，隨著半導體製程演進，對於特殊氣體需求量同步提升，配搭併購弘潔科技效益顯現，將持續貢獻台特化營收，並帶動獲利成長。

法人指出，台特化隨著大客戶2奈米於第4季開始量產，兩大核心產品矽乙烷與無水氟化氫（AHF）逐步放量出貨，加上併購弘潔科技，營運結構出現重大躍升，進而反映在營收表現。

以11月來看，單月營收為2.72億元，年增220.9%；累計今年前11月營收達16.76億元，年增113%。

而依據日商IMARC Group市場調查預測，2028年全球特殊氣體市場規模將增長至162億美元，年複合成長率達7.5%。隨著台積電（2330）2奈米對矽乙烷需求增溫看俏，未來供應邏輯IC先進製程需求快速增長，有助未來三年需求活絡推進。

由於台特化為全球四家可量產半導體級高純度矽乙烷工廠之一，享有在地化優勢，並具完整之合成、純化、灌充、檢驗矽烷類氣體生產技術，其產線已完成去瓶頸化，預期未來一、二年內其市占率可望來到40%水準。

同時，先進製程乾式蝕刻不可或缺的AHF，其技術門檻高，台特化已通過大客戶驗證，並於今年開始小量出貨，預計明年將顯著放量，與矽乙烷相同的，AHF在地化優勢成為大客戶進口替代首選，法人預估2026年營收貢獻呈高雙位數成長。