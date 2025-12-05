聽新聞
茂達營收／前11月68.5億元、年增22.7％超越去年全年 已創全年新高峰
IC設計廠茂達（6138）於5日公布11月業績，雖然微幅月減，仍為歷年同期新高，且累計前11月業績已超過去年全年表現，今年營收註定站上歷史新高峰。
茂達11月表現為歷年同期新高，合併營收為6.4億元，月減1.8％，年增28.6％，累計前11月合併營收達68.5億元，年增22.7％，已超過去年全年營收，註定今年業績會成為新的歷史高點。
目前茂達有風扇馬達驅動IC與電源管理IC這兩大產品線，展望未來，該公司預期，若新台幣匯率沒有太大波動，明年營收會以成長雙位數百分比為目標。茂達今年前三季每股純益為9.27元，法人估計，該公司今年應可賺進超過一個股本，且明年還可望延續佳績。
