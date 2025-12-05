新股紅包好誘人！這檔抽中1張賺1張 中籤可落袋8.6萬元

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
捷創科技董事長兼總經理林益民。記者李珣瑛／攝影
趕上年前掛牌潮，半導體測試設備工程技術服務廠商捷創科技（7810）預計12月23日掛牌上櫃，公開申購作業自12月11日啟動，承銷價暫定85元，以5日興櫃收盤價171元計算，抽中1張賺1張，可望獲利8.6萬元，報酬率101.17%。

捷創科技掛牌上櫃前將辦理競價拍賣及公開申購，12月8日至10日將辦理競價拍賣投標，競標拍張數1,620張，最低投標價格68元，開標日12月12日；公開申購在12月11日至15日進行，承銷張數405張，承銷價暫定85元，12月17日抽籤。

捷創科技長期深耕半導體領域，主要業務涵蓋半導體測試設備整合服務及智慧自動化解決方案，自2012年起陸續取得各國際半導體設備原廠認證，客戶多以國外半導體測試設備大廠為主，包括愛德萬（Advantest）、是德科技（Keysight）、安捷倫（Agilent）、愛普生（Seiko Epson）等，同時與國內晶圓製造、封裝、測試等半導體大廠維持長期合作關係。

捷創科技主要為業務測試設備工程服務、自有自動化產品，預估今年營收比重分別達75%、25%，營收來源主要來自5家半導體設備原廠，占比60%，晶圓製造廠占比23%、封測廠7%、IC設計公司5%、其他5%。

捷創科技累計今年前十月營收4.08億元，年增20.02%；法人預估，第4季受惠自有產品大量出貨，推升營收大幅成長，加上產品組合優化，毛利率有機會較前3季的48.85%更好。

另外，漢達（6620）掛牌上櫃前將辦理競價拍賣及公開申購，12月8日至10日將辦理競價拍賣投標，競標拍張數8,000張，最低投標價格72.33元，開標日12月12日；公開申購在12月11日至15日進行，承銷張數2,350張，承銷價暫定86.8元，12月17日抽籤。

漢達預計12月23日將掛牌上櫃，以5日興櫃收盤價106元計算，抽中可望獲利1.92萬元， 報酬率22.11%。

半導體 科技 營收 興櫃 晶圓

