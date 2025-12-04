長科前11月營收122.3億元 年增11.91% 超越去年全年表現
導線架大廠長科今日公告2025年11月合併營收11.67億元，月增2.67％，年增10.53％，創今年單月及歷年同期次高表現。累計前11月合併營收為122.3億元，年增率11.91％，已超越去年全年119.87億元的水準。
客戶對高階導線架需求依舊強勁，帶動長科11月業績維持高檔，締造歷史同期次高表現。隨著時序進入12月，入門級導線架需求有放緩趨勢，加上客戶即將展開年底庫存盤點，單月業績的實際表現待後續觀察。
此外，投資人關注的QFN封裝擴產進度，目前仍依相關計畫和時程進行中。由於現有產能滿載，預計於台灣與中國大陸廠區同步擴產，初步規劃月產能將自目前的270萬條提升至400萬條，將於明年底前陸續開出，以因應未來成長動能，並滿足客戶訂單需求。
