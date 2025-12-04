快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

半導體材料新兵頌勝科技拚上市 證交所通過

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所4日召開第871次「有價證券上市審議委員會」，審議頌勝科技（7768）初次申請股票上市案，審議結果通過，惟本案尚須提報證交所董事會核議。

頌勝科技材料股份有限公司董事長為朱明癸、總經理為施文昌，申請上市的資本額新台幣6億元，公司主要業務為半導體研磨墊與耗材、醫療與運動產品及綠色環保黏著劑、PU彈性體等材料之研發、製造及銷售。

頌勝科技在市場結構上，內銷28.31％、外銷71.69％。全體董事持股比率部分，董事7席，占40.64％。輔導上市的承銷商為元大證券。

頌勝科技的財務表現部分，2022年稅前純益3.14億元、2023年1.09億元、去年3.25億元、今年前三季2.17億元。每股稅後純益（EPS），2022年2.83元、2023年0.9元、去年4.42元、今年前三季2.43元。

董事長 新台幣

延伸閱讀

台數科遭查出銷貨、收款內控違規 證交所開罰10萬元違約金

00706L 5日恢復融資券、當沖交易

證交所：期元大S&P日圓正2 5日恢復融資券、當沖交易

金融競爭力論壇23日登場 證交所董座林修銘：打造亞洲那斯達克

相關新聞

精測11月營收月減1.9% 全年不看淡

測試介面業者中華精測（6510）昨（3 日）公布11月營收3.99億元，月減1.9%，年減11.9%；累計今年前11月合...

台燿11月營收月增6% 南電減4.6%

銅箔基板廠商台燿（6274）昨（3）日公布11月營收30.25億元，月增6%，年增33.8%創新高。PCB載板廠商南電1...

南俊11月營收 衝新高

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）昨（3）日公布11月營收達2.35億元，續創掛牌以來新高，月增1.56%，年增30.57...

太景新藥大陸傳捷報

太景*-KY（4157）昨（3）日公告，接獲中國大陸合作夥伴健康元藥業集團通知抗流感病毒新藥Pixavir marbox...

5日登場！傑霖競拍1438張、底價45元 預計22日掛牌

傑霖科技（8102）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1438張，競拍底價45元，最高投標張數189張，暫定承銷價53.1...

傑霖科技押注AI影像需求 上櫃前衝刺雙成長引擎、預計月底掛牌

傑霖科技（8102）啟動上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,438張，底價每股45元、暫定承銷價53.1元；競拍期間為12月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。