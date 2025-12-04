半導體材料新兵頌勝科技拚上市 證交所通過

臺灣證券交易所4日召開第871次「有價證券上市審議委員會」，審議頌勝科技（7768）初次申請股票上市案，審議結果通過，惟本案尚須提報證交所董事會核議。

頌勝科技材料股份有限公司董事長為朱明癸、總經理為施文昌，申請上市的資本額新台幣6億元，公司主要業務為半導體研磨墊與耗材、醫療與運動產品及綠色環保黏著劑、PU彈性體等材料之研發、製造及銷售。

頌勝科技在市場結構上，內銷28.31％、外銷71.69％。全體董事持股比率部分，董事7席，占40.64％。輔導上市的承銷商為元大證券。

頌勝科技的財務表現部分，2022年稅前純益3.14億元、2023年1.09億元、去年3.25億元、今年前三季2.17億元。每股稅後純益（EPS），2022年2.83元、2023年0.9元、去年4.42元、今年前三季2.43元。