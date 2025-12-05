快訊

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

聽新聞
0:00 / 0:00

穩懋11月營收雙成長 動能回溫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

砷化鎵大廠穩懋（3105）昨（4）日公告11月營收16.21億元，為今年以來最佳，月增3.9%，年增29.6%；前11月營收150.24億元，年減7.4%。

展望後市，穩懋預期，本季營收將較上季成長低個位數百分比（1%至4%），毛利率預計約高20百分比區間（26%至29%），營運動能將持續回溫。

針對AI相關業務布局，穩懋在光通訊具有優勢，內部已累積相關製造能力，現階段HBT pHEMT已占一定比重，並延伸至光學元件，藉此搶攻光通訊商機，期望未來Optical能成為未來公司營運成長的第三隻腳。穩懋為蘋果iPhone 17系列供應鏈之一，隨著新機持續熱銷，穩懋下半年產能利用率快速回升，且WiFi 7市場滲透率持續擴大，對穩懋也有幫助。穩懋昨日股價下跌2元，收144元。

穩懋 營收

延伸閱讀

邁威爾砸千億擴大光通訊布局

蘋果將發新機 產業救世主

Google加速算力建置 光通訊族群一起沾光

貿聯併陸企 衝刺光通訊

相關新聞

能率衝 AI 機器人 最快第4季貢獻營收 明年有望倍數成長

能率（5392）昨（4）日召開線上法說會，財務長周哲毅指出，正積極全力布局AI機器人相關業務，預估最快本季起就開始貢獻營...

元山強攻 AI 水冷商機

車用電子暨散熱廠元山（6275）昨（4）日召開法說會，總經理劉賢文表示，正在中國大陸東莞、高雄仁武兩地積極擴產，車用訂單...

聰泰機器人訂單湧進

聰泰（5474）總經理林宏沛昨（4）日表示，該公司是輝達機器人運算平台Jetson Thor的主力合作夥伴之一，在該平台...

穩懋11月營收雙成長 動能回溫

砷化鎵大廠穩懋（3105）昨（4）日公告11月營收16.21億元，為今年以來最佳，月增3.9%，年增29.6%；前11月...

大田11月營收年增勁揚28%

高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（4）日公布11月營收，受益為美系品牌商出貨新品，單月營收攻至4.88億元，年增28...

揚秦展店 海內外並進

揚秦（2755）昨（4）日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，2026年主力品牌「麥味登」年度展店目標120家，預計明年上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。