穩懋11月營收雙成長 動能回溫
砷化鎵大廠穩懋（3105）昨（4）日公告11月營收16.21億元，為今年以來最佳，月增3.9%，年增29.6%；前11月營收150.24億元，年減7.4%。
展望後市，穩懋預期，本季營收將較上季成長低個位數百分比（1%至4%），毛利率預計約高20百分比區間（26%至29%），營運動能將持續回溫。
針對AI相關業務布局，穩懋在光通訊具有優勢，內部已累積相關製造能力，現階段HBT pHEMT已占一定比重，並延伸至光學元件，藉此搶攻光通訊商機，期望未來Optical能成為未來公司營運成長的第三隻腳。穩懋為蘋果iPhone 17系列供應鏈之一，隨著新機持續熱銷，穩懋下半年產能利用率快速回升，且WiFi 7市場滲透率持續擴大，對穩懋也有幫助。穩懋昨日股價下跌2元，收144元。
